В Тихом океане образовалась гигантская тепловая аномалия. Чем она опасна?

В 2014 году у берегов Северной Америки вода в океане заметно потеплела на огромном участке, простирающимся от Мексики до Аляски. Этот участок теплый получил название Blob в честь монстра из фильма ужасов – тот поглощал все на своем пути, и тепловая волна стала такой же неизбирательной убийцей.

По оценкам экологов, в результате действия аномалии у южного побережья Аляски погибли более 100 миллионов особей тихоокеанской трески, было уничтожено около полумиллиона птиц, а популяция горбатых китов сократилась на 30 процентов. Животные массово гибли из-за цветения токсичных водорослей, набирающих силу в теплых водах.

Blob вызвал разрушительные потери для экосистем, поэтому Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) теперь внимательно следит за подобными аномалиями.

Недавно тепловая волна снова возникла у берегов США. По информации NOAA, нынешняя волна тепла не только появилась в той же области, что и Blob, но имеет почти такую же огромную площадь, хотя пока вода в ней немного холоднее, чем в прошлый раз: температура воды превышает норму чуть больше, чем на один градус по Цельсию.

«Учитывая масштабы того, что мы видели в прошлый раз, нам нужно знать, развивается ли нынешняя аномалия по тому же пути», – говорит Эндрю Лейзинг, разработавший систему для отслеживания и измерения морских тепловых волн для NOAA.

Согласно записям с 1981 года, это вторая по величине морская тепловая волна. Но их поведение трудно предсказать. Они могут рассеяться так же быстро, как и появились. Ученые сообщают, что еще есть вероятность, что погодные условия изменятся и вода остынет.