В Тихом океане сняли редчайшего стеклянного осьминога: видео

Группа исследователей, изучающих самые глубокие части Тихого океана, заметила редкого стеклянного осьминога с прозрачной кожей. Невероятное существо, внутренние органы которого видны невооруженным глазом сквозь его тело, было дважды замечено экспедицией у архипелага островов Феникс.
Этот вид головоногих моллюсков носит название Vitreledonella richardi, он известен с 1918 года. Однако из-за того, что осьминог обитает на экстремальных глубинах, его крайне редко удается запечатлеть на камеру.
Ученым известны некоторые факты о стеклянном осьминоге. Его мантия может достигать 11 сантиметров, а тело целиком — 45 сантиметров. Присоски этих животных расположены далеко друг от друга и находятся на одной линии, в отличие от многих других видов осьминогов.
Глаза стеклянных осьминогов имеют почти прямоугольную форму. Как и у многих других глубоководных существ у этих животных внутри яиц развиваются эмбрионы, которые остаются в теле самки до тех пор, пока они не будут готовы к рождению.
Экспедиция была проведена доктором Вирмани и другими исследователями из Института океана Шмидта, который был основан бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом и его женой Венди.
Команда провела 34 дня, исследуя острова Феникс к востоку от Кирибати, исследовав территорию более 30 тысяч квадратных километров.
Острова Феникс – одна из крупнейших коралловых экосистем в мире, и исследователи потратили значительную часть своей команды на то, чтобы выяснить, как эта экосистема и ее среда обитания связаны друг с другом.
Помимо стеклянного осьминога, исследователи видели множество других видов во время 21 погружения общей длительностью более 182 часов.
«Подобные экспедиции учат нас, почему мы должны активизировать наши усилия по восстановлению и лучшему пониманию морских экосистем повсюду - потому что великая цепочка жизни, которая начинается в океане, имеет решающее значение для здоровья и благополучия человека», – говорит Венди Шмидт.