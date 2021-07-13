В Тихом океане сняли редчайшего стеклянного осьминога: видео

Ученым известны некоторые факты о стеклянном осьминоге. Его мантия может достигать 11 сантиметров, а тело целиком — 45 сантиметров. Присоски этих животных расположены далеко друг от друга и находятся на одной линии, в отличие от многих других видов осьминогов.

Глаза стеклянных осьминогов имеют почти прямоугольную форму. Как и у многих других глубоководных существ у этих животных внутри яиц развиваются эмбрионы, которые остаются в теле самки до тех пор, пока они не будут готовы к рождению.

Экспедиция была проведена доктором Вирмани и другими исследователями из Института океана Шмидта, который был основан бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом и его женой Венди.