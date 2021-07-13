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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Природа

В Тихом океане сняли редчайшего стеклянного осьминога: видео

National Geographic Россия
13 июля 2021
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Фото: Schmidt Ocean Institute
Его внутренности прекрасно видны сквозь прозрачную кожу.

Группа исследователей, изучающих самые глубокие части Тихого океана, заметила редкого стеклянного осьминога с прозрачной кожей. Невероятное существо, внутренние органы которого видны невооруженным глазом сквозь его тело, было дважды замечено экспедицией у архипелага островов Феникс.

Этот вид головоногих моллюсков носит название Vitreledonella richardi, он известен с 1918 года. Однако из-за того, что осьминог обитает на экстремальных глубинах, его крайне редко удается запечатлеть на камеру.

«Прямая трансляция погружений дает нам возможность увидеть редко встречающихся и очаровательных существ, таких как прозрачный стеклянный осьминог. Предоставляя эту платформу для дальнейшего понимания нашего океана, мы пробуждаем воображение, стимулируя продвижение научных идей и защиты нашего подводного мира», – Джотика Вирмани, исполнительный директор Института океана Шмидта.

Ученым известны некоторые факты о стеклянном осьминоге. Его мантия может достигать 11 сантиметров, а тело целиком — 45 сантиметров. Присоски этих животных расположены далеко друг от друга и находятся на одной линии, в отличие от многих других видов осьминогов.

Глаза стеклянных осьминогов имеют почти прямоугольную форму. Как и у многих других глубоководных существ у этих животных внутри яиц развиваются эмбрионы, которые остаются в теле самки до тех пор, пока они не будут готовы к рождению.

Экспедиция была проведена доктором Вирмани и другими исследователями из Института океана Шмидта, который был основан бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом и его женой Венди.

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Команда провела 34 дня, исследуя острова Феникс к востоку от Кирибати, исследовав территорию более 30 тысяч квадратных километров. 

Острова Феникс – одна из крупнейших коралловых экосистем в мире, и исследователи потратили значительную часть своей команды на то, чтобы выяснить, как эта экосистема и ее среда обитания связаны друг с другом.

Помимо стеклянного осьминога, исследователи видели множество других видов во время 21 погружения общей длительностью более 182 часов. 

«Подобные экспедиции учат нас, почему мы должны активизировать наши усилия по восстановлению и лучшему пониманию морских экосистем повсюду - потому что великая цепочка жизни, которая начинается в океане, имеет решающее значение для здоровья и благополучия человека», – говорит Венди Шмидт.

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