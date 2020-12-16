В Тюменской области найден неизвестный науке гриб

Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук обнаружили неизвестный ранее гриб. Открытие было сделано на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского района Тюменской области.

Неизвестные науке пластинчатые грибы были найдены за зарослями ивняка на открытом участке болота среди болотных мхов и осок.

Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность найденных грибов. Они были отнесены к роду Volvariella и получили название Вольвариелла болотная (Volvariella paludosa).

Научный сотрудник группы экологии живых организмов Отдела экологических исследований ТКНС УрО РАН Владимир Капитонов описал Вольвариеллу как средних размеров пластинчатый гриб, имеющий серовато-белую шляпку до 7 см в диаметре. Ножка у нее гладкая, длиной до 8 см и толщиной около 1 см. В основании ножки имеется мешковидная вольва (покрывало), часто скрытая в моховом покрове.