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Природа

В Тюменской области найден неизвестный науке гриб

National Geographic Россия
16 декабря 2020
Volvariella paludosa
Ученые пока не знают, можно ли употреблять его в пищу.

Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук обнаружили неизвестный ранее гриб. Открытие было сделано на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского района Тюменской области.

Неизвестные науке пластинчатые грибы были найдены за зарослями ивняка на открытом участке болота среди болотных мхов и осок.

Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность найденных грибов. Они были отнесены к роду Volvariella и получили название Вольвариелла болотная (Volvariella paludosa).

Научный сотрудник группы экологии живых организмов Отдела экологических исследований ТКНС УрО РАН Владимир Капитонов описал Вольвариеллу как средних размеров пластинчатый гриб, имеющий серовато-белую шляпку до 7 см в диаметре. Ножка у нее гладкая, длиной до 8 см и толщиной около 1 см. В основании ножки имеется мешковидная вольва (покрывало), часто скрытая в моховом покрове.

«Что касается съедобности и питательных свойств обнаруженного гриба-находки, то эти вопросы потребуют дополнительных исследований. Известно, что род Вольвариелла содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии», — Владимир Капитонов.

У гриба пластинки с нижней стороны шляпки имеют розоватую окраску, в то время как у внешне сходных поплавков (разновидностей мухоморов) они белого цвета. Вольвариелла болотная является единственным из всех описанных к настоящему времени видом вольвариелл, который встречается на переувлажненных местообитаниях (болотах).

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admtobolsk.ru Владимир Капитонов описывает новый вид Volvariella paludosa

По словам Капитонова, в этом году на территории Вагайского района было собрано еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами. Для подтверждения их видовой самостоятельности в дальнейшем планируется проведение молекулярно-генетических исследований, в том числе за рубежом.

В 2019 году ученый-миколог Владимир Капитонов стал первооткрывателем другого нового вида — Крепидота тобольского (Crepidotus tobolensis).

Узнайте, как грибы-паразиты превращают мух в зомби и медленно пожирают их внутренности.

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