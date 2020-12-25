В Великобритании открыли новый минерал

Структура кристаллов керновита схожа со структурой лироконита, который имеет голубой цвет. Однако керновит, в отличие от лироконита, содержит в своем составе не алюминий, а железо.

Рамси отмечает, что рудник, где был найден керновит, находился в разработке между 1790 и 1909 годами, но сейчас его не существует. «На этом месте теперь находится жилой массив, и от рудника ничего не осталось. Мы никогда не сможем туда вернуться. Поэтому то, что у нас есть, похоже на маленькую капсулу времени», — говорит Рамси.

Корнуолл богат металлами и минералами. До середины XIX века Корнуолл считался самым значительным меде- и оловодобывающим районом мира. В 1820-50 годах он давал около 50% мировой добычи меди и 65% мировой добычи олова. Также здесь встречаются шунгит, тальк, каолин, серебро, свинец, цинк, железо, сурьма, марганец, мышьяк, магнезия, кобальт, висмут.

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