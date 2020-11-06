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Природа

В Вирджинии обнаружили жуткого червя-захватчика размером со змею

National Geographic Россия
06 ноября 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Это животное обитает на острове Борнео, но теперь активно осваивает новую территорию.

На прошлой неделе житель штата Вирджиния обнаружил на земле странное существо. Поначалу даже местные эксперты не могли понять, что это такое, поэтому служба по борьбе с вредителями даже опубликовала пост в Facebook: «Проблема в том, что мы никогда раньше не видели ничего подобного, и мы не уверены, является ли этот уродец созданием природы».

После публикации поста выяснилось, что незнакомцем является хищный молотоголовый червь из рода Bipalium. Эти животные вырастают до 30 сантиметров в длину и питаются обычными дождевыми червями, улитками, слизнями и другими организмами, живущими в почве. 

Как и обычные дождевые черви, при разделении пополам обе части бипалии остаются живыми, поэтому их довольно трудно уничтожить. Бипалии предпочитают регионы с влажным и теплым климатом вроде азиатских стран, а данный конкретный червь родом с острова Борнео. 

По данным Техасского института инвазивных видов, бипалий видели в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Луизиане, Техасе и Каролине, а также сезонно или около теплиц в более чем дюжине других штатов.

Ученые призывают обратить пристальное внимание на распространение опасного инвазивного вида: помимо вреда растениям, бипалии оставляют птиц без корма, что в конечном счете сказывается на биоразнообразии.

Посмотрите на другое загадочное мохноногое существо, которое обнаружил водитель в своей машине. 

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