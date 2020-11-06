В Вирджинии обнаружили жуткого червя-захватчика размером со змею

На прошлой неделе житель штата Вирджиния обнаружил на земле странное существо. Поначалу даже местные эксперты не могли понять, что это такое, поэтому служба по борьбе с вредителями даже опубликовала пост в Facebook: «Проблема в том, что мы никогда раньше не видели ничего подобного, и мы не уверены, является ли этот уродец созданием природы».

После публикации поста выяснилось, что незнакомцем является хищный молотоголовый червь из рода Bipalium. Эти животные вырастают до 30 сантиметров в длину и питаются обычными дождевыми червями, улитками, слизнями и другими организмами, живущими в почве.

Как и обычные дождевые черви, при разделении пополам обе части бипалии остаются живыми, поэтому их довольно трудно уничтожить. Бипалии предпочитают регионы с влажным и теплым климатом вроде азиатских стран, а данный конкретный червь родом с острова Борнео.