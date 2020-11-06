В Вирджинии обнаружили жуткого червя-захватчика размером со змею

На прошлой неделе житель штата Вирджиния обнаружил на земле странное существо. Поначалу даже местные эксперты не могли понять, что это такое, поэтому служба по борьбе с вредителями даже опубликовала пост в Facebook: «Проблема в том, что мы никогда раньше не видели ничего подобного, и мы не уверены, является ли этот уродец созданием природы».
После публикации поста выяснилось, что незнакомцем является хищный молотоголовый червь из рода Bipalium. Эти животные вырастают до 30 сантиметров в длину и питаются обычными дождевыми червями, улитками, слизнями и другими организмами, живущими в почве.
Как и обычные дождевые черви, при разделении пополам обе части бипалии остаются живыми, поэтому их довольно трудно уничтожить. Бипалии предпочитают регионы с влажным и теплым климатом вроде азиатских стран, а данный конкретный червь родом с острова Борнео.
Freakish ‘snake’ found in Virginia is large invasive species of worm, experts say https://t.co/M1rRSL4mfz— Miami Herald (@MiamiHerald) November 2, 2020
По данным Техасского института инвазивных видов, бипалий видели в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Луизиане, Техасе и Каролине, а также сезонно или около теплиц в более чем дюжине других штатов.
Ученые призывают обратить пристальное внимание на распространение опасного инвазивного вида: помимо вреда растениям, бипалии оставляют птиц без корма, что в конечном счете сказывается на биоразнообразии.
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