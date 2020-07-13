В Воронежской области создадут природный заказник «Дерезовский»

На территории региона будет создан новый государственный природный заказник областного значения. Он получил название «Дерезовский». Заказник расположится в Верхнемамонском муниципальном районе и займет суммарную площадь почти в 801 га.

Территориальная структура заказника имеет кластерный характер — она объединяет два участка разной площади. Проект постановления постановления регионального правительства «О создании государственного природного заказника областного значения Дерезовский» опубликован на областном портале органов власти.

В границы заказника входят лесные массивы лесничества Верхнемамонского участкового лесничества. На территории преобладают земли, категория которых не определена. Они составляют почти 90% от общей площади. Чуть более 10% — земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно документу, «Дерезовский» включит в себя природные комплексы и объекты, имеющие «значительную экологическую, эстетическую ценность, и предназначенной для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях».

Создание заказника призвано снизить уровень антропогенного воздействия на уникальные ландшафтные комплексы и поддержать экологический баланс на основе рационального природопользования.