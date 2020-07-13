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Природа

В Воронежской области создадут природный заказник «Дерезовский»

National Geographic Россия
13 июля 2020
Заказник "Дерезовский"
Его площадь составит 800 га.

На территории региона будет создан новый государственный природный заказник областного значения. Он получил название «Дерезовский». Заказник расположится в Верхнемамонском муниципальном районе и займет суммарную площадь почти в 801 га. 

Территориальная структура заказника имеет кластерный характер — она объединяет два участка разной площади. Проект постановления постановления регионального правительства «О создании государственного природного заказника областного значения Дерезовский» опубликован на областном портале органов власти.

В границы заказника входят лесные массивы лесничества Верхнемамонского участкового лесничества. На территории преобладают земли, категория которых не определена. Они составляют почти 90% от общей площади. Чуть более 10% — земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно документу, «Дерезовский» включит в себя природные комплексы и объекты, имеющие «значительную экологическую, эстетическую ценность, и предназначенной для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях».

Создание заказника призвано снизить уровень антропогенного воздействия на уникальные ландшафтные комплексы и поддержать экологический баланс на основе рационального природопользования. 

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