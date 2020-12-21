В ядовитой пещере Румынии нашли «короля» местной экосистемы

Пещера Мовиле на юго-востоке Румынии была отрезана от внешнего мира 5,5 миллиона лет, прежде чем ее случайно обнаружили в 1986 году. Эта пещера представляет собой одно из самых экстремальных мест на планете. Здесь пониженное (почти вдвое) содержание кислорода сочетается с высоким содержанием метана и углекислого газа. Также в местной атмосфере содержится сероводород и аммиак.

Все это формирует уникальную экосистему, которая не встречается больше нигде в мире. В пещере было найдено около 50 видов живых существ, 35 которых являются эндемиками Мовиле. Теперь ученые нашли самое крупное животное этой экосистемы, которое получило название Cryptops speleorex — «король пещеры».

Несмотря на громкое имя, король Мовиле на самом деле не так уж и внушителен. Это многоножка из отряда сколопендровых, и она достигает пяти сантиметров в длину. При всем этом многоножка гордо стоит на вершине пищевой цепи в пещере Мовиле, и имеет полное право именоваться главным животным во всей замкнутой экосистеме.