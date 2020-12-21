В ядовитой пещере Румынии нашли «короля» местной экосистемы

Пещера Мовиле на юго-востоке Румынии была отрезана от внешнего мира 5,5 миллиона лет, прежде чем ее случайно обнаружили в 1986 году. Эта пещера представляет собой одно из самых экстремальных мест на планете. Здесь пониженное (почти вдвое) содержание кислорода сочетается с высоким содержанием метана и углекислого газа. Также в местной атмосфере содержится сероводород и аммиак.
Все это формирует уникальную экосистему, которая не встречается больше нигде в мире. В пещере было найдено около 50 видов живых существ, 35 которых являются эндемиками Мовиле. Теперь ученые нашли самое крупное животное этой экосистемы, которое получило название Cryptops speleorex — «король пещеры».
Несмотря на громкое имя, король Мовиле на самом деле не так уж и внушителен. Это многоножка из отряда сколопендровых, и она достигает пяти сантиметров в длину. При всем этом многоножка гордо стоит на вершине пищевой цепи в пещере Мовиле, и имеет полное право именоваться главным животным во всей замкнутой экосистеме.
Другие существа, которые встречаются в глубинах Мовиле, включают водяных скорпионов, пиявок и крошечных пауков. Все они зависят от питательных веществ, получаемых в результате окисления газов, включая метан и серу, бактериями.
Это единственная экосистема в мире, которая полагается на такой тип хемосинтеза, но пещера необычна и в других отношениях. Пробыв в полной темноте миллионы лет, многие существа здесь слепы и совершенно бесцветны — им ни к чему ни зрение, ни, соответственно, маскировка для охоты или камуфляжа и яркие отличия для брачных игр.
Некоторые виды обитающих в пещере Мовиле животных встречаются и за ее пределами, но C. speleorex к ним не относится. Международная группа ученых использовала анализ ДНК, чтобы подтвердить, что существо относится к ранее незвестному виду.
В пещере бывали лишь немногие исследователи. Чтобы попасть в нее, нужно спуститься по веревке длиной 20 метров, а затем карабкаться через узкие тоннели и пересекать подводные каналы, чтобы в итоге оказаться в центральной пещере.
Ученые отмечают, что C. speleorex — король пещеры на данный момент, но может пройти совсем немного времени, когда в кромешной темноте Мовиле обнаружат более крупное существо, которое пока избегает взгляда исследователей.
По их словам, местная экосистема предоставляет уникальные данные о том, как может развиваться жизнь в столь суровых условиях и в полной изоляции.
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