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Природа

В ядовитой пещере Румынии нашли «короля» местной экосистемы

National Geographic Россия
21 декабря 2020
Cryptops speleorex
Это многоножка длиной в пять сантиметров.

Пещера Мовиле на юго-востоке Румынии была отрезана от внешнего мира 5,5 миллиона лет, прежде чем ее случайно обнаружили в 1986 году. Эта пещера представляет собой одно из самых экстремальных мест на планете. Здесь пониженное (почти вдвое) содержание кислорода сочетается с высоким содержанием метана и углекислого газа. Также в местной атмосфере содержится сероводород и аммиак. 

Все это формирует уникальную экосистему, которая не встречается больше нигде в мире. В пещере было найдено около 50 видов живых существ, 35 которых являются эндемиками Мовиле. Теперь ученые нашли самое крупное животное этой экосистемы, которое получило название Cryptops speleorex — «король пещеры».

Несмотря на громкое имя, король Мовиле на самом деле не так уж и внушителен. Это многоножка из отряда сколопендровых, и она достигает пяти сантиметров в длину. При всем этом многоножка гордо стоит на вершине пищевой цепи в пещере Мовиле, и имеет полное право именоваться главным животным во всей замкнутой экосистеме. 

«Описанная нами многоножка — ядовитый хищник, безусловно, самый крупный из ранее описанных животных этой пещеры. Думая о его высшем ранге в этой подземной системе, мы решили назвать вид Cryptops speleorex», — авторы исследования.

Другие существа, которые встречаются в глубинах Мовиле, включают водяных скорпионов, пиявок и крошечных пауков. Все они зависят от питательных веществ, получаемых в результате окисления газов, включая метан и серу, бактериями.

Это единственная экосистема в мире, которая полагается на такой тип хемосинтеза, но пещера необычна и в других отношениях. Пробыв в полной темноте миллионы лет, многие существа здесь слепы и совершенно бесцветны — им ни к чему ни зрение, ни, соответственно, маскировка для охоты или камуфляжа и яркие отличия для брачных игр.

Некоторые виды обитающих в пещере Мовиле животных встречаются и за ее пределами, но C. speleorex к ним не относится. Международная группа ученых использовала анализ ДНК, чтобы подтвердить, что существо относится к ранее незвестному виду. 

Cryptops speleorex
Cryptops speleorex
Фото: ZooKeys
Cryptops speleorex
Cryptops speleorex
Фото: ZooKeys
Cryptops speleorex
Cryptops speleorex
Фото: ZooKeys
«Наши результаты подтвердили, что многоножка из пещеры Мовиле морфологически и генетически отличается от других видов. Это позволяет предположить, что она эволюционировала от своего ближайшего наземного родственника в течение миллионов лет в совершенно новый вид, который лучше приспособлен к жизни в бесконечной тьме», — авторы исследования.

В пещере бывали лишь немногие исследователи. Чтобы попасть в нее, нужно спуститься по веревке длиной 20 метров, а затем карабкаться через узкие тоннели и пересекать подводные каналы, чтобы в итоге оказаться в центральной пещере. 

Ученые отмечают, что C. speleorex — король пещеры на данный момент, но может пройти совсем немного времени, когда в кромешной темноте Мовиле обнаружат более крупное существо, которое пока избегает взгляда исследователей. 

По их словам, местная экосистема предоставляет уникальные данные о том, как может развиваться жизнь в столь суровых условиях и в полной изоляции. 

Посмотрите на волшебную Пещеру Светлячков. 

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