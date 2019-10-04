Уникальный камень добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате. По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Установлено, что объем внутренней полости составляет 6 мм3, а объем внутреннего кристалла – 1,6 мм3.

Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА), которые передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. Там его изучили комплексом методов, включая спектроскопию комбинационного рассеяния и инфракрасную спектроскопию, а также рентгеновскую микротомографию.

По результатам исследования ученые предположили, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.