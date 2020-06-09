В Якутии создадут «Медвежьи острова» — заповедник, где хозяевами станут белые медведи

По исследованиям ученых, здесь ежегодно появляется на свет до 26 детенышей белого медведя. Решение о создании этого заповедника будет подписано в конце 2020-го — начале 2021 годов. Финансирование нацпарка будет идти из федерального бюджета, отметил министр.

По его словам, архипелаг сегодня является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей на территории Якутии. В апреле этого года специалисты насчитали восемь берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат на территории архипелага. Звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.

В 2018 году в Якутии был создан национальный парк «Ленские столбы». На территории парка площадью более 1,2 миллиона га обитает 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода возрастом порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году в Якутии на основе уже существующих резерватов создали национальный парк «Кыталык» площадью более 1,8 миллиона га для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя.

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