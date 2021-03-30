В Японии наступил самый ранний сезон цветения сакуры за последние 1200 лет: фото

В 2021 году в Киото пришла необычайно теплая весна, и город облачился в цветущий наряд из сакуры гораздо раньше, чем ожидалось. На данный момент это цветение сакуры стало самым ранним в городе за более чем 1200 лет.
Можно с уверенностью заявить о рекордно раннем цветении, потому что документы императорского двора и древние летописи, содержащие данные о национальных фестивалях цветения сакуры восходят к 812 году нашей эры. За все это время самой ранней датой цветения было 27 марта 1409 года.
На протяжении веков давняя традиция наблюдения за цветением сакуры превратилась из аристократического пристрастия в неотъемлемую часть японской жизни – и популярную достопримечательность для туристов. Каждый год с начала до середины апреля жители Киото проводят ханами (японская национальная традиция любования цветами) под деревьями, чтобы наблюдать, как распускаются сотни разновидностей белых и розовых цветков.
Из исторических записей следует, что период полного цветения сакуры, когда раскрывается большинство бутонов, приходится на середину апреля. В этом году официальные издания объявили, что деревья сакуры в Киото полностью зацвели уже 26 марта.
Цветение сакуры было тщательно описано целых 732 раза с IX века. Это делает записи самым длинным и наиболее полным отчетом о сезонном природном явлении где-либо в мире.
Изучая эту 1200-летнюю летопись о цветении, ученые выявили четкую тенденцию, которая свидетельствует об изменении климата. Поскольку с глобальным потеплением весна в Северном полушарии наступает раньше, некоторые растения и животные также меняют свои модели активности – в том числе и деревья сакуры.
График, отображающий начало цветения сакуры в Киото, показывает относительно стабильные даты до 1830-х годов. С 1971 года сакура зацветает уже на неделю раньше, чем в предыдущие периоды.
Это происходит не только в Киото. В этом году в Токио сезон цветения сакуры тоже наступил преждевременно — на 12 дней раньше других исторических рекордов.
Конечно, цветущая сакура — не единственное растение, на которое влияет стремительное потепление в мире. Зимнее цветение японского абрикоса (Prunus mume), например, тоже изменилось в связи с глобальным изменением климата. Но история этих сведений о флоре и фауне, которые могут получить ученые, в отличие от сакуры датируется лишь несколькими десятилетиями.