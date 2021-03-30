В Японии наступил самый ранний сезон цветения сакуры за последние 1200 лет: фото

Цветение сакуры было тщательно описано целых 732 раза с IX века. Это делает записи самым длинным и наиболее полным отчетом о сезонном природном явлении где-либо в мире.

Изучая эту 1200-летнюю летопись о цветении, ученые выявили четкую тенденцию, которая свидетельствует об изменении климата. Поскольку с глобальным потеплением весна в Северном полушарии наступает раньше, некоторые растения и животные также меняют свои модели активности – в том числе и деревья сакуры.