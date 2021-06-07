В Японии обнаружили новый вид медуз

Сотрудники океанариума «Эносима» в префектуре Канагава обнаружили новый вид медуз в прибрежных водах Японии. Образцы этих стрекающих уже представлены в отделе медуз океанариума.
Вид получил название ватабоси курагэ в честь головного свадебного убора невест в Японии. Медуза представляет собой крошечное существо не больше сантиметра в диаметре с четырьмя щупальцами и красными полосами на гонадах.
Сотрудник, заинтересовавшийся медузами, которые были пойманы в море недалеко от острова Эносима, изучал их в период с 2018 по 2020-й год. Принадлежность ватабоси к новому виду была подтверждена с помощью анализа ДНК, проведенного в Институте биологических исследований Куросио в префектуре Коти.
Океанариум «Эносима» является одним из ведущих выставочных и исследовательских центров по изучению медуз в Японии, но впервые сотрудники океанариума обнаружили новый вид.
Под словом «медуза» обычно подразумевают животных из класса сцифоидных и представителей отряда трахилид из класса гидроидных типа кишечнополостных. В общей сложности в мире насчитывается свыше 200 видов медуз.
Одним из главных отличительных признаков медуз является радиальная симметрия. Такой тип симметрии свойственен некоторым морским животным, но в целом встречается в мире животных не так уж и часто.
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