В Японии обнаружили новый вид медуз

Сотрудники океанариума «Эносима» в префектуре Канагава обнаружили новый вид медуз в прибрежных водах Японии. Образцы этих стрекающих уже представлены в отделе медуз океанариума.

Вид получил название ватабоси курагэ в честь головного свадебного убора невест в Японии. Медуза представляет собой крошечное существо не больше сантиметра в диаметре с четырьмя щупальцами и красными полосами на гонадах.

Сотрудник, заинтересовавшийся медузами, которые были пойманы в море недалеко от острова Эносима, изучал их в период с 2018 по 2020-й год. Принадлежность ватабоси к новому виду была подтверждена с помощью анализа ДНК, проведенного в Институте биологических исследований Куросио в префектуре Коти.