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«Дикая природа России»
Природа

В Японии обнаружили новый вид медуз

National Geographic Россия
07 июня 2021
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Фото: Enoshima Aquarium
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Фото: Enoshima Aquarium
Этих крошечных прозрачных существ назвали в честь национального свадебного головного убора.

Сотрудники океанариума «Эносима» в префектуре Канагава обнаружили новый вид медуз в прибрежных водах Японии. Образцы этих стрекающих уже представлены в отделе медуз океанариума.

Вид получил название ватабоси курагэ в честь головного свадебного убора невест в Японии. Медуза представляет собой крошечное существо не больше сантиметра в диаметре с четырьмя щупальцами и красными полосами на гонадах.

Сотрудник, заинтересовавшийся медузами, которые были пойманы в море недалеко от острова Эносима, изучал их в период с 2018 по 2020-й год. Принадлежность ватабоси к новому виду была подтверждена с помощью анализа ДНК, проведенного в Институте биологических исследований Куросио в префектуре Коти.

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Океанариум «Эносима» является одним из ведущих выставочных и исследовательских центров по изучению медуз в Японии, но впервые сотрудники океанариума обнаружили новый вид.

Под словом «медуза» обычно подразумевают животных из класса сцифоидных и представителей отряда трахилид из класса гидроидных типа кишечнополостных. В общей сложности в мире насчитывается свыше 200 видов медуз.

Одним из главных отличительных признаков медуз является радиальная симметрия. Такой тип симметрии свойственен некоторым морским животным, но в целом встречается в мире животных не так уж и часто.

Узнайте, почему учёные предлагают есть медуз вместо других морепродуктов.

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