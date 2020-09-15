Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

В Йеллоустоне за 24 часа произошло 91 землетрясение

National Geographic Россия
15 сентября 2020
Йеллоустон
Фото: Wikimedia Commons
Ученые уверяют, что не случилось ничего страшного.

По данным Геологической службы США, всего за 24 часа 10 сентября в регионе Йеллоустонского национального парка произошло 91 землетрясение. Подземные толчки происходили к юго-западу от озера Йеллоустоун между озером Харт и Западным Пальцем.

Хотя этот район является одним из самых сейсмически активных регионов США, скопление землетрясений «велико по количеству и силе, но далеко от самого крупного», — говорит Майкл Поланд из Йеллоустонского университета.

«В Йеллоустоне были рои, которые включали в себя сотни землетрясений в день. Например, в июне-сентябре 2017 года произошел трехмесячный рой с 2400 локализованными землетрясениями и максимальной магнитудой 4,4», — Майкл Поланд.

Недавняя группа землетрясений не превысила 3,0 балла. Самый большой толчок был зарегистрирован с магнитудой 2,8, а самый слабый — с магнитудой 0,1. 

Кроме того, некоторые из толчков были связаны с вибросейсмическим грузовиком, проехавшим через Олд Фейтфул, Западный Палец, Каньон-Виллидж и Лейк-Бьютт в рамках эксперимента, проведенного Университетом Юты и Университетом Нью-Мексико.

Эти грузовики представляют собой гигантские транспортные средства, которые могут весить до 32 тонн. Они заставляют стальные пластины вибрировать на земле, посылая через них низкочастотную энергию. Это помогает создавать изображение верхней части магматического очага Йеллоустона.

Такие действия проводятся из-за опасений, что спящий супервулкан извергнется без предупреждения. К счастью, по данным Геологической службы США, признаков скорого извержения нет. 

«Итак, 91 землетрясение произошло, когда проводился сейсмический эксперимент, что действительно здорово, потому что это означает, что естественный рой был замечен сотнями временных сейсмометров. Это будет самый исследованных рой землетрясений в Йеллоустоне за всю историю», — заключил Поланд. 

По данным Геологической службы США, в парке обычно происходит от 1500 до 2000 землетрясений в год.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили