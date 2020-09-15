В Йеллоустоне за 24 часа произошло 91 землетрясение

Недавняя группа землетрясений не превысила 3,0 балла. Самый большой толчок был зарегистрирован с магнитудой 2,8, а самый слабый — с магнитудой 0,1.

Кроме того, некоторые из толчков были связаны с вибросейсмическим грузовиком, проехавшим через Олд Фейтфул, Западный Палец, Каньон-Виллидж и Лейк-Бьютт в рамках эксперимента, проведенного Университетом Юты и Университетом Нью-Мексико.

Эти грузовики представляют собой гигантские транспортные средства, которые могут весить до 32 тонн. Они заставляют стальные пластины вибрировать на земле, посылая через них низкочастотную энергию. Это помогает создавать изображение верхней части магматического очага Йеллоустона.

Такие действия проводятся из-за опасений, что спящий супервулкан извергнется без предупреждения. К счастью, по данным Геологической службы США, признаков скорого извержения нет.

«Итак, 91 землетрясение произошло, когда проводился сейсмический эксперимент, что действительно здорово, потому что это означает, что естественный рой был замечен сотнями временных сейсмометров. Это будет самый исследованных рой землетрясений в Йеллоустоне за всю историю», — заключил Поланд.

По данным Геологической службы США, в парке обычно происходит от 1500 до 2000 землетрясений в год.