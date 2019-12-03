В желудке погибшего кашалота обнаружили 100 кг мусора

Шотландская служба по морским животным (Scottish Marine Animal Strandings Scheme, SMASS) опубликовала фотографии мертвого кашалота, найденного на пляже одного из Гебридских островов. Животное обнаружил местный житель Дэн Пэрри (Dan Parry), регулярно приходящий на побережье. Во время прогулки он собирает выброшенный волнами мусор, но на этот раз море вынесло на берег огромную 14-метровую тушу.

Из-за разложения мусора в организме кашалота образовалось большое количество газов, и он буквально взорвался. Из его тела выступали рыболовные сети, веревки и разнообразные фрагменты пластика. По данным SMASS, общий вес мусора, находившегося в желудке 20-тонного млекопитающего, составлял 100 килограммов.