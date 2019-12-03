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Природа

В желудке погибшего кашалота обнаружили 100 кг мусора

Анастасия Баринова
03 декабря 2019
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Фото: Scottish Marine Animal Strandings Scheme
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Фото: Scottish Marine Animal Strandings Scheme
Мусорный «шар» состоял из рыболовных сетей, пластиковых стаканчиков, бутылок, веревок и других предметов.

Шотландская служба по морским животным (Scottish Marine Animal Strandings Scheme, SMASS) опубликовала фотографии мертвого кашалота, найденного на пляже одного из Гебридских островов. Животное обнаружил местный житель Дэн Пэрри (Dan Parry), регулярно приходящий на побережье. Во время прогулки он собирает выброшенный волнами мусор, но на этот раз море вынесло на берег огромную 14-метровую тушу.

Из-за разложения мусора в организме кашалота образовалось большое количество газов, и он буквально взорвался. Из его тела выступали рыболовные сети, веревки и разнообразные фрагменты пластика. По данным SMASS, общий вес мусора, находившегося в желудке 20-тонного млекопитающего, составлял 100 килограммов.

По предварительным оценкам, кашалот умер от голода вскоре после того, как его вынесло на берег, но именно огромное количество посторонних предметов не позволило ему вести нормальный образ жизни, нарушало пищеварение и привело к трагическому концу.

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Зоозащитники говорят о том, что этот пример в очередной раз показывает вред, причиняемый флоре и фауне человеком. За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2017 года на побережье Великобритании было найдено 4 896 дельфинов, китообразных и других морских млекопитающих: это на 15% больше по сравнению с началом 2000-х. На шотландский берег в 2018 году вынесло 930 мертвых животных, тогда как в 2009 году этот показатель составлял 204.