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Природа

В зоопарке Лондона родились черепашата редчайшего вида: фото

Анастасия Баринова
08 ноября 2021
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Фото: ZSL London Zoo
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Фото: ZSL London Zoo
Их родителей спасли из рук контрабандистов.

В конце 2018 года зоозащитникам удалось спасти четырех большеголовых черепах (Platysternon megacephalum): представителей вида, находящегося на грани полного исчезновения. Рептилий хотели незаконно перевезти в Канаду — груз числился под видом «игрушек». Свой новый дом животные нашли в Лондонском зоопарке. Здесь им создали среду, максимально похожую на естественную, оборудовав для каждой особи свой уголок.

Большеголовые черепахи водятся в южной части Китая и юго-восточной Азии. Они питаются рыбой и улитками; им нравится наличие водоемов и обилие листвы для укрытий. При этом они территориальны, то есть не нуждаются в компании и готовы защищать свое гнездо не только от врагов, но и от сородичей. Однако возможность контактов у спасенных рептилий — двух самцов и двух самок — оставалась, и это принесло свои плоды.

Одна из пар стала родителями, и 2 ноября на свет появилось три малыша. Их назвали Туи, Тим и Ха в честь спасателей животных Туи Ту Нгуен, Тима МакКормака и Ха Хоанга из вьетнамской программы «Азиатские черепахи».

Сейчас черепашата проводят время вдали от глаз посетителей зоопарка – им нужно время, чтобы подрасти и окрепнуть. Как и их родителей, в естественную среду их выпускать не планируется: там для них сложилась слишком угрожающая ситуация. В традиционной китайской кухне эти животные используются в качестве деликатеса, а богатые коллекционеры готовы покупать необычных рептилий в свою собственность.

Большеголовая черепаха получила имя из-за своей необычной особенности: в отличие от остальных представителей отряда, она не способна втянуть голову в панцирь из-за ее рекордно гигантских размеров. Чтобы компенсировать эту потенциальную уязвимость, природа наделила ее броней от головы до хвоста и очень острым клювом, чтобы отбиваться от хищников.

«Большеголовые черепахи с их огромными головами и длинными, похожими на кнут хвостами, выглядят очаровательно. Кроме того, они представляют собой уникальную ветвь эволюционного древа и могут много рассказать об адаптации. На земле буквально нет других подобных им видов», – смотритель рептилий Кимберли Картер.

Лондонский зоопарк участвует в глобальной программе по спасению редких видов черепах. При его поддержке во Вьетнаме более 220 особей получили необходимую помощь.

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