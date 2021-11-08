В зоопарке Лондона родились черепашата редчайшего вида: фото

В конце 2018 года зоозащитникам удалось спасти четырех большеголовых черепах (Platysternon megacephalum): представителей вида, находящегося на грани полного исчезновения. Рептилий хотели незаконно перевезти в Канаду — груз числился под видом «игрушек». Свой новый дом животные нашли в Лондонском зоопарке. Здесь им создали среду, максимально похожую на естественную, оборудовав для каждой особи свой уголок.
Большеголовые черепахи водятся в южной части Китая и юго-восточной Азии. Они питаются рыбой и улитками; им нравится наличие водоемов и обилие листвы для укрытий. При этом они территориальны, то есть не нуждаются в компании и готовы защищать свое гнездо не только от врагов, но и от сородичей. Однако возможность контактов у спасенных рептилий — двух самцов и двух самок — оставалась, и это принесло свои плоды.
Одна из пар стала родителями, и 2 ноября на свет появилось три малыша. Их назвали Туи, Тим и Ха в честь спасателей животных Туи Ту Нгуен, Тима МакКормака и Ха Хоанга из вьетнамской программы «Азиатские черепахи».
Three critically endangered big-headed turtles hatched at ZSL London Zoo.— London Live (@LondonLive) November 2, 2021
They have been named Ha, Thuy and Tim after three members of the Asian Turtle Program in Vietnam. @zsllondonzoo #londonzoo #turtle #zsllondonzoo #wildlife pic.twitter.com/EfUPBepdY5
Сейчас черепашата проводят время вдали от глаз посетителей зоопарка – им нужно время, чтобы подрасти и окрепнуть. Как и их родителей, в естественную среду их выпускать не планируется: там для них сложилась слишком угрожающая ситуация. В традиционной китайской кухне эти животные используются в качестве деликатеса, а богатые коллекционеры готовы покупать необычных рептилий в свою собственность.
Большеголовая черепаха получила имя из-за своей необычной особенности: в отличие от остальных представителей отряда, она не способна втянуть голову в панцирь из-за ее рекордно гигантских размеров. Чтобы компенсировать эту потенциальную уязвимость, природа наделила ее броней от головы до хвоста и очень острым клювом, чтобы отбиваться от хищников.
Лондонский зоопарк участвует в глобальной программе по спасению редких видов черепах. При его поддержке во Вьетнаме более 220 особей получили необходимую помощь.