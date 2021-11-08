В зоопарке Лондона родились черепашата редчайшего вида: фото

В конце 2018 года зоозащитникам удалось спасти четырех большеголовых черепах (Platysternon megacephalum): представителей вида, находящегося на грани полного исчезновения. Рептилий хотели незаконно перевезти в Канаду — груз числился под видом «игрушек». Свой новый дом животные нашли в Лондонском зоопарке. Здесь им создали среду, максимально похожую на естественную, оборудовав для каждой особи свой уголок.

Большеголовые черепахи водятся в южной части Китая и юго-восточной Азии. Они питаются рыбой и улитками; им нравится наличие водоемов и обилие листвы для укрытий. При этом они территориальны, то есть не нуждаются в компании и готовы защищать свое гнездо не только от врагов, но и от сородичей. Однако возможность контактов у спасенных рептилий — двух самцов и двух самок — оставалась, и это принесло свои плоды.

Одна из пар стала родителями, и 2 ноября на свет появилось три малыша. Их назвали Туи, Тим и Ха в честь спасателей животных Туи Ту Нгуен, Тима МакКормака и Ха Хоанга из вьетнамской программы «Азиатские черепахи».