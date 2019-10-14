Вакиты обречены: этот вид уже невозможно защитить

Один из самых уязвимых видов морских животных – небольшая морская свинья вакита. Она обитает только в Калифорнийском заливе недалеко от Мексики. Никто точно не знает, сколько особей осталось в природе. По подсчетам ученых, в 2018 году их было меньше 19. Такими темпами к 2021-му вакиты вообще исчезнут. Напрашивается вопрос: как мы могли допустить такое?

Вакиты – самые маленькие представители китообразных (в этот отряд также входят киты, дельфины и белухи) – 1,5 метра в длину. Темные круги вокруг глаз делают эту морскую свинью похожей на корову. Отсюда и название: «вакита» в переводе с испанского значит «маленькая корова».

Этот вид морских свиней был открыт в 1950 году, и ученые уже тогда поняли, что он вымирает. Вакиты часто тонули, запутавшись в жаберных сетях, в которые ловили креветок и тотоабу – рыбу, чей плавательный пузырь считается деликатесом в Китае. В 1975 году тотоабу объявили вымирающим видом, и власти Мексики запретили вылов. Однако ловить рыбу намного проще и безопаснее, чем возить наркотики, поэтому тотоабу продолжают массово отлавливать, а значит, вакиты продолжают гибнуть в сетях.

В 2005 году мексиканские власти объявили часть Калифорнийского залива экологическим убежищем для вакит. Однако их численность продолжала падать: в 2008 году насчитывалось 200 животных, а в 2016-м осталось менее 30. Правительство совершило беспрецедентную попытку защитить их в неволе: в 2017 году международная команда ученых, ветеринаров и специалистов по охране природы приехала в Мексику, чтобы осуществить многомиллионный проект «Спасение вакит» (VaquitaCPR). Предполагалось перевезти половину уцелевших особей в защищенные морские загоны и содержать там, пока не восстановится дикая популяция. Ученые поймали двух самок, но обе начали демонстрировать признаки сильного стресса, их пришлось отпустить. Одна из самок позже умерла, и проект был закрыт.

По мнению биолога Мэтью Подольски, борьба за выживание вакит – крайне поучительная история о том, что редких животных важно защищать при первых признаках сокращения популяции, а не когда в живых остается всего несколько особей.

Бедственное положение вакит (Phocoena sinus) – главная тема вышедшего в этом году фильма National Geographic «Море теней».