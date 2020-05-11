Ваша собака знает, что вы чувствуете

Вам никогда не казалось, что ваше эмоциональное состояние созвучно настроению вашей собаки — или наоборот? Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых собаки демонстрировали признаки понимания того, что чувствует человек или собака — радость или злобу, основываясь на мимике и речи.
Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, направлено на изучение эмоциональной связи между человеком и собакой. В нем участвовали 17 домашних собак, отобранных для двух раундов лабораторных экспериментов.
В рамках первого этапа каждая собака была помещена перед двумя экранами с изображениями собаки или человека со счастливым или сердитым выражением лица. Затем к изображениям добавлялось какое-то звуковое сопровождение — задорный или агрессивный лай для собак и фраза на незнакомом языке (бразильском португальском) для человека, произнесенная радостно или сердито.
При совпадении изображения и звука по настроению (например, счастливая мимика и радостный лай), собаки смотрели на экраны дольше, чем в тех случаях, когда выражение лица не соответствовало звуку.
Их внимание послужило доказательством того, что собаки способны распознавать эмоции.
С другой стороны, когда собаки слышали нейтральный звук, животные теряли интерес и начинали оглядываться по сторонам вместо того, чтобы смотреть на экран — показатель того, что животные правильно распознали отсутствие эмоций.
Руководитель исследования Наталья де Соуза Альбукерке с кафедры экспериментальной психологии в университете Сан-Паулу, Бразилия, считает, что способность собак устанавливать эмоциональную связь с людьми и собаками — это не инстинкт или усвоенное поведение, а скорее признак когнитивных способностей.
«Собаки должны были извлечь информацию из звука и затем связать ее с изображением. Это задействует сложные психологические механизмы», — говорит она.
Исследователи также обнаружили, что собаки лучше распознают эмоции своих собратьев по виду, чем эмоции людей.
«Получилось довольно интересно, так как логично предположить, что собаки изначально имеют эту способность [устанавливать эмоциональную связь] и активно используют и развивают её, чтобы взаимодействовать с людьми», — заметила Альбукерке.
Люди и собаки живут бок о бок не менее 10 тысяч лет, и по мере развития этих отношений эволюция, по-видимому, дала собакам способность считывать потребности и эмоции своих владельцев.
На следующем этапе Альбукерке планирует изучать эмоциональные реакции собак и то, как они используют свое понимание эмоций для общения с людьми. Например, уже был организован ряд исследований на предмет того, насколько хорошо питомцы могут знать своих хозяев, чтобы манипулировать ими.
«Они очень приспособлены к человеческому миру и человеческому эмоциональному миру», — говорит она.
Схожее исследование недавно провели и британцы, выяснившие, как собаки научились грустному щенячьему взгляду.