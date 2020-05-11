Ваша собака знает, что вы чувствуете

Вам никогда не казалось, что ваше эмоциональное состояние созвучно настроению вашей собаки — или наоборот? Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых собаки демонстрировали признаки понимания того, что чувствует человек или собака — радость или злобу, основываясь на мимике и речи.

Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, направлено на изучение эмоциональной связи между человеком и собакой. В нем участвовали 17 домашних собак, отобранных для двух раундов лабораторных экспериментов.

В рамках первого этапа каждая собака была помещена перед двумя экранами с изображениями собаки или человека со счастливым или сердитым выражением лица. Затем к изображениям добавлялось какое-то звуковое сопровождение — задорный или агрессивный лай для собак и фраза на незнакомом языке (бразильском португальском) для человека, произнесенная радостно или сердито.