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Природа

Ваша собака знает, что вы чувствуете

11 мая 2020
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Фото: Анна Аверьянова
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Фото: Надежда Моисеева
Недавнее исследование показало, что собаки более чувствительны к человеческим эмоциям, чем мы думали.

Вам никогда не казалось, что ваше эмоциональное состояние созвучно настроению вашей собаки — или наоборот? Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых собаки демонстрировали признаки понимания того, что чувствует человек или собака — радость или злобу, основываясь на мимике и речи.

Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, направлено на изучение эмоциональной связи между человеком и собакой. В нем участвовали 17 домашних собак, отобранных для двух раундов лабораторных экспериментов.

В рамках первого этапа каждая собака была помещена перед двумя экранами с изображениями собаки или человека со счастливым или сердитым выражением лица. Затем к изображениям добавлялось какое-то звуковое сопровождение — задорный или агрессивный лай для собак и фраза на незнакомом языке (бразильском португальском) для человека, произнесенная радостно или сердито.

Пес, собака
Анастасия Полищук

При совпадении изображения и звука по настроению (например, счастливая мимика и радостный лай), собаки смотрели на экраны дольше, чем в тех случаях, когда выражение лица не соответствовало звуку.

Их внимание послужило доказательством того, что собаки способны распознавать эмоции.

С другой стороны, когда собаки слышали нейтральный звук, животные теряли интерес и начинали оглядываться по сторонам вместо того, чтобы смотреть на экран — показатель того, что животные правильно распознали отсутствие эмоций.

Руководитель исследования Наталья де Соуза Альбукерке с кафедры экспериментальной психологии в университете Сан-Паулу, Бразилия, считает, что способность собак устанавливать эмоциональную связь с людьми и собаками — это не инстинкт или усвоенное поведение, а скорее признак когнитивных способностей.

«Собаки должны были извлечь информацию из звука и затем связать ее с изображением. Это задействует сложные психологические механизмы», — говорит она.

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Pixabay Щенок финского лаппхунда

Исследователи также обнаружили, что собаки лучше распознают эмоции своих собратьев по виду, чем эмоции людей.

«Получилось довольно интересно, так как логично предположить, что собаки изначально имеют эту способность [устанавливать эмоциональную связь] и активно используют и развивают её, чтобы взаимодействовать с людьми», — заметила Альбукерке.

Люди и собаки живут бок о бок не менее 10 тысяч лет, и по мере развития этих отношений эволюция, по-видимому, дала собакам способность считывать потребности и эмоции своих владельцев.

На следующем этапе Альбукерке планирует изучать эмоциональные реакции собак и то, как они используют свое понимание эмоций для общения с людьми. Например, уже был организован ряд исследований на предмет того, насколько хорошо питомцы могут знать своих хозяев, чтобы манипулировать ими.

«Они очень приспособлены к человеческому миру и человеческому эмоциональному миру», — говорит она.

Схожее исследование недавно провели и британцы, выяснившие, как собаки научились грустному щенячьему взгляду.

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