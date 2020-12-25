Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя

А в Туркмении геологи случайно открыли «врата в ад»: именно так чаще всего называют кратер Дарваза (туркм. Derweze). В 1971 году специалисты нашли вблизи деревни Дарваза в Ербентском районе республики большое скопление природного газа, но в ходе изысканий буровая вышка вместе с оборудованием провалились в подземную каверну. Для того, чтобы вредные газы не вырывались наружу, их было решено поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись: с тех пор газ, выходящий из кратера, непрерывно горит и днем, и ночью.