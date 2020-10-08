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Природа

Величие природы в новом свете: удивительный фотопроект

Текст: Дэниел Стоун; Фото: Рубен Ву
08 октября 2020
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Необычный свет Рубен выбрал для съемки каменных образований рядом с Арболь-де-Пьедра в национальном заповеднике андийской фауны Эдуардо Авароа, провинция Сур-Липес, Боливия.
Искусственное освещение природных объектов внушает священный трепет.

От естественных ландшафтов нередко захватывают дух. Но Рубену Ву показалось этого мало. Фотограф, художник и музыкальный продюсер, Рубен решил, что величественным горам, ледникам и побережьям надо кое-что добавить, а именно – искусственное освещение.

Впрочем, началось все с ошибки. Как-то раз во время ночной съемки в Долине Смерти, Калифорния, Рубен поставил камеру, чтобы сделать серию кадров. Мимо проехал пикап и озарил место съемки резким светом фар. «Сначала я разозлился, – признается Рубен. – Но потом посмотрел фотографии и глазам не поверил: искусственный свет идеально вписался в естественную среду».

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Установленные на дронах фонарики осветили перуанский ледник Пасторури в Кордильера-Бланка, представив его в неожиданном виде.

Такое наложение подстегнуло Рубена добавить электрический свет другим объектам съемки: озерам, каньонам, высоким каменным столбам в пустыне. Рубен запускал дроны с фонариками и делал снимки на длинной, вплоть до 30 секунд, выдержке. Затем он составлял изображение из нескольких слоев, а некоторые снимки ретушировал, чтобы убрать дрон, но оставить свет от фонарика. В итоге получались инопланетные виды, бросавшие вызов зрителю: мол, угадай, как это получилось.

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Рубен Ву запрограммировал дрон с фонариком покружить над образованиями из песчаника Янт-Флэт, Юта, а затем совместил несколько кадров на длинной выдержке в одно изображение.

Рубен живет и фотографирует в основном в США. Как он говорит, любой пейзаж на планете можно превратить в подобный снимок – показать таким, каким его никто не видел.

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Чтобы осветить карьер Моэл-Трифан в Северном Уэльсе, дрону пришлось методично его облетать, рисуя по разрезу светом так, чтобы подчеркнуть контур скал.

Эта серия фотографий обращается к зрителю с вопросом: природа это или искусство? Нарушение привычного восприятия, по словам Рубена, помогает нашему разуму увидеть мир по-новому. 

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