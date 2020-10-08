Величие природы в новом свете: удивительный фотопроект

От естественных ландшафтов нередко захватывают дух. Но Рубену Ву показалось этого мало. Фотограф, художник и музыкальный продюсер, Рубен решил, что величественным горам, ледникам и побережьям надо кое-что добавить, а именно – искусственное освещение.

Впрочем, началось все с ошибки. Как-то раз во время ночной съемки в Долине Смерти, Калифорния, Рубен поставил камеру, чтобы сделать серию кадров. Мимо проехал пикап и озарил место съемки резким светом фар. «Сначала я разозлился, – признается Рубен. – Но потом посмотрел фотографии и глазам не поверил: искусственный свет идеально вписался в естественную среду».