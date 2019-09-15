Настоящий великан: в Амазонии обнаружили дерево высотой с 25-этажный дом

В период с 2016 по 2018 год Национальный институт космических исследований Бразилии координировал проект по лазерному сканированию больших участков Амазонии.

В рамках проекта исследователи отсканировали и оцифровали 850 случайно распределенных участков леса, каждый длиной 12 км и шириной 300 м. В семи из этих участков были обнаружены деревья выше 80 метров – гиганты, о наличии которых подозревали, но никогда их не видели. Большинство из них находились в районе реки Яри, северного притока Амазонки.

Группа исследователей во главе с Эриком Горгенсом и Диего Армандо да Силвой отправилась на место, где растет самое высокое из обнаруженных деревьев – 88-метровый великан, относящийся к виду Angelim vermelho (Dinizia excelsa).

Участники экспедиции проделали путь в 240 километров вглубь амазонских лесов, чтобы увидеть дерево воочию. Среди членов группы был альпинист, который забрался на вершину дерева и измерил его старомодным, но традиционным способом – с помощью свисающей веревки.