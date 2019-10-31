Великая азиатская река Меконг обмелела до рекордных значений

Среди основных причин происходящего – изменение климата, неконтролируемая добыча песка в русле реки и строительство плотин. В частности, в докладе Стокгольмского института окружающей среды, опубликованном в 2018 году, говорится, что главной причиной обмеления Меконга стали многочисленные дамбы ГЭС, построенные в Китае, Таиланде и Лаосе.
Water levels in the Mekong River are alarmingly low as the Xayaburi dam begins operations in Laos. Environmentalists and human rights activists have criticized the multi-billion dollar hydro-electric power project. They warn of serious ecological and human impacts. pic.twitter.com/0gTO3Hh0iZ— Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) October 30, 2019
Кроме прочего, плотины не дают проходить вниз по течению питательному илу реки. В результате рыбам ниже по течению не хватает питания, а рисовые поля недостаточно удобряются во время разливов.
Уровень воды в реке упал до критического уровня. На некоторых участках ее глубина составляет 1-1,5 метра. По участкам водного пути обнажаются многочисленные песчаные острова.
Ширина реки вдоль северо-восточной границы Таиланда сократилась с километра до нескольких десятков метров.
Mekong shrivels as drought, dam strangle Southeast Asia's largest river https://t.co/T0OwGlfIRO pic.twitter.com/00VNY9kgOP— The Philippine Star (@PhilippineStar) October 31, 2019
Только на территории Лаоса находятся 44 действующие гидроэлектростанции, строятся еще 46. По мнению представителей Комиссии по Меконгу, деятельность ГЭС может привести к тому, что к 2040 году в реке совершенно не останется рыбы.
Меконг протекает по территориям Китая, Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Мьянмы и Камбоджи. Его воды кормят десятки миллионов человек, которые занимаются рыболовством и сельским хозяйством.