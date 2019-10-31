Великая азиатская река Меконг обмелела до рекордных значений

Кроме прочего, плотины не дают проходить вниз по течению питательному илу реки. В результате рыбам ниже по течению не хватает питания, а рисовые поля недостаточно удобряются во время разливов.

Уровень воды в реке упал до критического уровня. На некоторых участках ее глубина составляет 1-1,5 метра. По участкам водного пути обнажаются многочисленные песчаные острова.

Ширина реки вдоль северо-восточной границы Таиланда сократилась с километра до нескольких десятков метров.