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Природа

Великая азиатская река Меконг обмелела до рекордных значений

31 октября 2019
Меконг
Фото: needpix.com
В некоторых местах ее глубина составляет не более метра.

Среди основных причин происходящего – изменение климата, неконтролируемая добыча песка в русле реки и строительство плотин. В частности, в докладе Стокгольмского института окружающей среды, опубликованном в 2018 году, говорится, что главной причиной обмеления Меконга стали многочисленные дамбы ГЭС, построенные в Китае, Таиланде и Лаосе.

Кроме прочего, плотины не дают проходить вниз по течению питательному илу реки. В результате рыбам ниже по течению не хватает питания, а рисовые поля недостаточно удобряются во время разливов.

Уровень воды в реке упал до критического уровня. На некоторых участках ее глубина составляет 1-1,5 метра. По участкам водного пути обнажаются многочисленные песчаные острова.

Ширина реки вдоль северо-восточной границы Таиланда сократилась с километра до нескольких десятков метров.

Только на территории Лаоса находятся 44 действующие гидроэлектростанции, строятся еще 46. По мнению представителей Комиссии по Меконгу, деятельность ГЭС может привести к тому, что к 2040 году в реке совершенно не останется рыбы.

Меконг протекает по территориям Китая, Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Мьянмы и Камбоджи. Его воды кормят десятки миллионов человек, которые занимаются рыболовством и сельским хозяйством.  