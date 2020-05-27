Вельвичия удивительная, которая может доживать до 2000 лет, находится под угрозой исчезновения
Вельвичия удивительная (Welwítschia mirabilis) — это реликтовое растение-долгожитель, которое произрастает на юго-западе Анголы и в пределах каменистой пустыни Намиб (Намибия), тянущейся вдоль побережья Атлантического океана. Растение, которое считается живым ископаемым, редко встречается далее, чем в ста километрах от берега. Это примерно соответствует тому пределу, которого достигают туманы, являющиеся для вельвичии основным источником влаги. Срок жизни вельвичии очень велик. Годовых колец на ее стволе нет, но возраст некоторых растений был определен радиоуглеродным методом — он составил около двух тысяч лет.
Ученые под руководством Пьерлуиджи Бомби из Национального научно-исследовательского совета Канады исследовали влияние изменения климата на популяции W. mirabilis в северной части пустыни Намиб. В мае 2019 года исследователи провели полевую экспедицию, в ходе которой установили численность вельвичии на территории около 215 км2, а также собрали подробные сведения о состоянии их здоровья, репродуктивном статусе и размерах.
Population of world’s strangest plant threatened by climate change https://t.co/KdfC9Vz4uN pic.twitter.com/74mkB7yTxW— New Scientist (@newscientist) May 24, 2020
Состояние половины из найденных 1330 растений было оценено как «среднее». В «плохом» состоянии оказались 32%. Лишь 10% были оценены как находящиеся в «хорошем» состоянии, а 7% оказались мертвы. Только на 56% вельвичий были обнаружены шишки.
Исследователи отметили, что высокая доля погибших растений в сочетании с меньшей долей вальвичий с шишками свидетельствуют о снижении темпов пополнения популяций в районах, которые страдают от последствий изменения климата. Потенциально это приведет к вымиранию целых насаждений.
Ученые отмечают, что при сохранении нынешних тенденций изменений климата в регионе, температура воздуха повысится в среднем на 1,5-2,5 градуса Цельсия при стабильном количестве осадков. Это приведет к смещению температурной толерантности вельвичии и грозит растению полным исчезновением в ближайшие десятилетия.
Авторы работы указывают, что изменение климата является одной из самых серьезных угроз для экосистем во всем мире. Изменения в плотности видов, изменениях ареала и событиях исчезновения видов были задокументированы на местном и глобальном уровне.
Препринт исследования опубликован на сайте bioRxiv.
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