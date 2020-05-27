Вельвичия удивительная, которая может доживать до 2000 лет, находится под угрозой исчезновения

Состояние половины из найденных 1330 растений было оценено как «среднее». В «плохом» состоянии оказались 32%. Лишь 10% были оценены как находящиеся в «хорошем» состоянии, а 7% оказались мертвы. Только на 56% вельвичий были обнаружены шишки.

Исследователи отметили, что высокая доля погибших растений в сочетании с меньшей долей вальвичий с шишками свидетельствуют о снижении темпов пополнения популяций в районах, которые страдают от последствий изменения климата. Потенциально это приведет к вымиранию целых насаждений.

Ученые отмечают, что при сохранении нынешних тенденций изменений климата в регионе, температура воздуха повысится в среднем на 1,5-2,5 градуса Цельсия при стабильном количестве осадков. Это приведет к смещению температурной толерантности вельвичии и грозит растению полным исчезновением в ближайшие десятилетия.

Авторы работы указывают, что изменение климата является одной из самых серьезных угроз для экосистем во всем мире. Изменения в плотности видов, изменениях ареала и событиях исчезновения видов были задокументированы на местном и глобальном уровне.