Вершина мира начинает таять: чем опасны ледниковые озера

Пролетая на самолете над Эверестом, видишь, как до самого горизонта тянется череда белоснежных вершин. Такого ландшафта нет больше нигде.

Это колоссальные ледники Гималаев. Не первое тысячелетие муссоны каждое лето щедро укутывают горы покрывалом из свежего снега.

Увы, всего лет через 80 полюбоваться этими блестящими ледяными гигантами, возможно, уже не удастся – ледяные шапки рискуют совсем исчезнуть.

В этом году Международный центр по комплексному освоению гор опубликовал аналитические материалы, прогнозирующие, как изменение климата отразится на ледниках Гималаев, горных систем Гиндукуш, Каракорум и Памир, формирующих гигантскую дугу, пересекающую Афганистан, Пакистан, Китай, Индию, Непал, Бутан и Мьянму. В отчете содержится предупреждение о том, что, в зависимости от скорости глобального потепления, к 2100 году в регионе останется от одной до двух третей из нынешних 56 тысяч ледников.

Грозное предсказание актуально для 1,9 миллиарда жителей Южной Азии: ледники для этих людей – основной источник воды, которую они используют не только для питья и в быту, но и для нужд сельского хозяйства, гидроэнергетики и туризма. Однако в документе рассматривается и другой вопрос: куда же денется образовавшаяся от таяния ледников огромная масса воды – около 3850 кубических километров.

Ответ прост: Гималаи, ландшафт которых на протяжении долгих времен формировался ледниками, быстро превращаются в горную цепь, где главную роль играют озера. Еще одно исследование установило, что с 1990-го по 2010 год в горных системах Азии появилось более 900 новых озер, подпитываемых ледниками. Они образуются в труднодоступных районах, поэтому ученые ведут их подсчет с помощью спутников, а появляются эти озера настолько стремительно, что специалисты даже не могут сойтись на какой-то одной цифре.

«Все происходит гораздо быстрее, чем мы ожидали», – объясняет Элтон Байерс, исследователь National Geographic, горный географ из Колорадского университета в Боулдере.