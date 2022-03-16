Весна пришла: в Московском зоопарке проснулись сурки

День Сурка они проспали, но теперь почуяли настоящую весну.

Температура воздуха поднялась выше нуля градусов – и в Московском зоопарке проснулись сурки. Однако из-за того, что снег в их вольере ещё лежит и холода не отступают, звери не торопятся покидать тёплую сурчину. Арчи, Нагайна и Сара по очереди выходят в вольер, настороженно осматриваются, лакомятся свежими овощами – и прячутся обратно.

«Бывает такое, что сурки уже проголодались и проснулись, а на улице ещё холодно. Тогда они могут выйти ненадолго – только для того, чтобы поесть. А потом возвращаются обратно в сурчину и продолжают дремать. Наши зоологи увидели, что вход в сурчину открыт и заранее подготовили вольер: убрали снег рядом с выходом из сурчины, положили туда лёгкий корм – свежий салат, а также микс из овощей - ничего сытного или калорийного. Пищеварительной системе сурков нужно время, чтобы возобновить работу», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В первые дни после пробуждения зверьки достаточно осторожны. Они пока с опаской высовывают мордочки из сурчины. Когда снег в вольере полностью растает, и температура воздуха стабильно поднимется выше нуля градусов, сурки начнут совершать короткие обходы своих владений, самец Арчи будет оставлять свежие метки на земле: чтобы каждый незваный гость знал, что заходит на чужую территорию. Через некоторое время он начнет обновлять дополнительные входы в сурчину и выметать сор из подземных ходов.

Фото: Московский зоопарк

В этом году сурки в столичном зоопарке залегли в спячку чуть раньше обычного – в конце сентября. Причем традиционно самец Арчи вначале уложил дам – Сару и Нагайну.

Ещё пару недель он совершал регулярные обходы своих владений, лакомился кукурузой и свежим клевером, утеплял сурчину. Постепенно он становился медлительным и сонным, прямо перед спячкой у него существенно снизился аппетит.

Когда Арчи залег в спячку следом за своими самками, он предварительно заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура – обычно она не ниже нуля градусов.

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На то, когда сурки укладываются спать и просыпаются, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать.

Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава. С середины августа сурки начали готовить к спячке свою сурчину: они выгребали лишний песок и старую солому, ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру.

Фото: Московский зоопарк