Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

Вьетнам запретил торговлю дикими животными

Михаил Сысоев
24 июля 2020
Власти страны обещают ликвидировать все нелегальные рынки, торгующие видами дикой фауны.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

«Премьер-министр постановил приостановить импорт диких животных — живых или мертвых — их яиц, частей и производных <…> Все граждане, особенно чиновники не должны участвовать в незаконном браконьерстве, покупке, продаже, транспортировке <…> нелегальной дикой природы», — говорится в приказе, опубликованном 23 июля на правительственном сайте. 

Страна также «решительно ликвидирует рынки и торговые площадки, которые незаконно торгуют дикой природой», говорится в указе, предупреждающем о расправе с браконьерством, незаконным оборотом, хранением и рекламой животных, птиц и рептилий.

Международная неправительственная организация Freeland приветствовала решение властей Вьетнама как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии коронавируса.

«Вьетнам следует поздравить с признанием того, что COVID-19 и другие пандемии связаны с торговлей дикими животными. Эта торговля должна быть запрещена с точки зрения международной безопасности и безопасности общественного здравоохранения <…> Мы надеемся, что и другие страны последуют примеру Вьетнама, запретив коммерческий оборот диких животных и мяса диких животных в интересах жизни на всей Земле», — Стивен Глэстэр, глава Freeland.

Китай, крупнейший в мире рынок нелегальной продукции дикой природы, ранее ввел аналогичный запрет. Вьетнам пошел дальше, нацелившись на онлайн-продажи и установив бессрочный запрет на торговлю.

Приветствуя этот шаг, защитники природы предупреждают, что обеспечение соблюдения запрета будет проблемой по всей стране из-за возможной коррупции со стороны чиновников.

Узнайте, как желтолихорадочные комары научились пить кровь людей из-за нехватки воды.

рекомендации
Автомобиль

Поехали в отпуск? У нас есть 4 идеи!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!