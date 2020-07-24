Вьетнам запретил торговлю дикими животными

Соответствующий документ подписал премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

«Премьер-министр постановил приостановить импорт диких животных — живых или мертвых — их яиц, частей и производных <…> Все граждане, особенно чиновники не должны участвовать в незаконном браконьерстве, покупке, продаже, транспортировке <…> нелегальной дикой природы», — говорится в приказе, опубликованном 23 июля на правительственном сайте.

Страна также «решительно ликвидирует рынки и торговые площадки, которые незаконно торгуют дикой природой», говорится в указе, предупреждающем о расправе с браконьерством, незаконным оборотом, хранением и рекламой животных, птиц и рептилий.

Международная неправительственная организация Freeland приветствовала решение властей Вьетнама как широчайшую и наиболее решительную реформу торговли дикими животными в мире в период пандемии коронавируса.