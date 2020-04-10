Виртуальный дайвинг с морскими львами: видео

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало панорамную видеозапись в формате 360 градусов, позволяющее любому окунуться (в буквальном смысле) в подводную жизнь национального морского заповедника островов Чаннел.

В виртуальной реальности вы можете проплыть сквозь леса водорослей, присмотреться к бурлящей жизни морских обитателей коралловых рифов, заметить среди них ярко-оранжевую рыбку Гарибальди и полюбоваться калифорнийскими морскими львами. Эти тюлени часто присоединяются к дайверам во время погружений, дмонстрируя свой дружелюбный, любопытный и игривый нрав.