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Природа

Виртуальный дайвинг с морскими львами: видео

Анастасия Крутикова
10 апреля 2020
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Фото: NOAA Sanctuaries / YouTube
Сидя дома на карантине, можно не только посетить экскурсии музеев или сходить на балет, но и погрузиться в подводную жизнь Тихого океана.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало панорамную видеозапись в формате 360 градусов, позволяющее любому окунуться (в буквальном смысле) в подводную жизнь национального морского заповедника островов Чаннел. 

В виртуальной реальности вы можете проплыть сквозь леса водорослей, присмотреться к бурлящей жизни морских обитателей коралловых рифов, заметить среди них ярко-оранжевую рыбку Гарибальди и полюбоваться калифорнийскими морскими львами. Эти тюлени часто присоединяются к дайверам во время погружений, дмонстрируя свой дружелюбный, любопытный и игривый нрав. 

Национальный морской заповедник островов Чаннел — заповедник у тихоокеанского побережья Южной Калифорнии площадью 3800 квадратных километров. Он был основан в 1980 году и охватывает воды, которые окружают острова Анакапа, Санта-Крус, Санта-Роза, Сан-Мигель и Санта-Барбара (пять из восьми островов Чаннел).  

Почитайте о Монероне, острове морских львов.

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