Внезапная встреча гепарда и леопарда в африканской саванне: видео

Токозани Факати (Thokozani Phakathi) с другими посетителями парка Крюгера (ЮАР) смогла запечатлеть на камеру (пусть и упустив от волнения самую зрелищную часть сцены) встречу леопарда с гепардом, которые в дикой природе практически не пересекаются — слабые гепарды стараются избегать более крупных и агрессивных хищников.

Как рассказывает Токозани, на рассвете они собирались еще немного проехать по нацпарку и отправиться обратно после насыщенных выходных. Они медленно ехали по дороге около шести утра, ни на что особо не рассчитывая: за день до этого туристам посчастливилось увидеть сцену охоты львов на буйвола, и они были этим целиком и полностью удовлетворены. Внезапно сидящие в машине заметили на дороге леопарда — крупного самца, который патрулировал свою территорию, расставляя по пути свои пахучие метки.

«Леопард шел по дороге в восточном направлении, иногда уходил глубже в кусты, но возвращался снова. Поскольку было воскресное утро, большинство гостей уже покидали парк и не могли уделить ему много времени. Всякий раз, когда он уходил глубже в заросли, они теряли к нему интерес и уезжали. Мы же остались и сопровождали неуловимого кота на протяжении двух километров», — рассказывает женщина.

Внезапно леопард прервал свой утренний променад и весь подобрался, припав к земле и начиная подкрадываться к кустам, скрываясь в зарослях. Туристы не могли рассмотреть, что привлекло внимание хищника, так как находились против солнца, но спустя некоторое время они услышали гепарда. К этому моменту леопард уже превратился в полноценного охотника в режиме засады: он сосредоточился на одиноком быстроногом спринтере саванны и подстерегал его, прячась за деревом.

Вскоре туристы смогли заметить молодого гепарда, который тоже оставлял метки на деревьях, издавая при этом громкий огорченный зов. Возможно, он искал пропавшего члена семьи или был выгнан из своей группы. Быстро перемещаясь, незамеченный леопард остановился точно там, куда направлялся беспечный пятнистый кот.

«Это был душераздирающий и волнующий момент, потому что никто не знал, что произойдет во время этого ожесточенного столкновения, а неосторожный гепард шел прямо в мощные когти и клыки леопарда. Гепард не имел ни малейшего понятия, что ждет его на пути. Честно говоря, мне было грустно от его неосторожности; но в этот момент отчаяния внутренний голос напомнил мне, что природа всегда естественна, она всегда остается верной себе, никогда не притворяется, эффективно выполняет свои естественные законы, и что все в ней движимо инстинктами», — сказала Токозани.