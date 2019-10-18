Замедление ветров над Антарктидой может оказаться опасным для Австралии

Каждую зиму над Антарктидой из-за разницы температур между полюсом и Южным океаном появляются западные ветра. На скорости до 200 км/ч они реют в стратосфере над Южным полюсом и окружают полярный регион. Весной солнце смещается на юг и полярный регион начинает нагреваться. Это потепление вызывает постепенное ослабление стратосферного вихря и связанных с ним западных ветров.

Но периодически в этой схеме случается сбой. Атмосфера передаёт большое количества тепла в стратосферу и «смешивает» высокоскоростные потоки. Крайне редко, если волны достаточно сильны, они могут быстро разрушить полярный вихрь, фактически меняя направление ветра и делая его восточным. Это техническое определение «внезапного стратосферного потепления».

За последние 60 лет подобное явление происходит во второй раз. Последний раз «внезапное стратосферное потепление» наблюдалось в 2002 году.