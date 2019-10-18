Замедление ветров над Антарктидой может оказаться опасным для Австралии

Потепление началось в последнюю неделю августа, когда температура стратосферы над Южным полюсом начала быстро расти. Прогнозируется, что в ближайшие недели станет лишь жарче, а последствия этого распространятся далеко на север и затронут большую часть восточной Австралии. Бюро метеорологии прогнозирует самое сильное арктическое потепление за историю наблюдений, превышающее даже рекорд сентября 2002 года.
Каждую зиму над Антарктидой из-за разницы температур между полюсом и Южным океаном появляются западные ветра. На скорости до 200 км/ч они реют в стратосфере над Южным полюсом и окружают полярный регион. Весной солнце смещается на юг и полярный регион начинает нагреваться. Это потепление вызывает постепенное ослабление стратосферного вихря и связанных с ним западных ветров.
Но периодически в этой схеме случается сбой. Атмосфера передаёт большое количества тепла в стратосферу и «смешивает» высокоскоростные потоки. Крайне редко, если волны достаточно сильны, они могут быстро разрушить полярный вихрь, фактически меняя направление ветра и делая его восточным. Это техническое определение «внезапного стратосферного потепления».
За последние 60 лет подобное явление происходит во второй раз. Последний раз «внезапное стратосферное потепление» наблюдалось в 2002 году.
Последствия этого явления могут проявиться уже в следующем месяце. Помимо потепления в антарктическом регионе, наиболее заметным эффектом будет сдвиг западных ветров Южного океана в сторону экватора. Для регионов, находящихся на пути западных ветров (западная Тасманию, Южный остров Новой Зеландии и Патагония в Южной Америке), это приведёт к усилению штормов и осадков, а также к похолоданию.
Но для субтропической Австралии, которая в основном расположена к северу от главного пояса западных ветров, это приведет к уменьшению количества осадков, более ясному небу и потеплению, что может привести к очередным волнам засухи и высокому риску пожаров.