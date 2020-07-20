Внимание: кальмары в воздухе!

Некоторые кальмары бороздят не только океан.
Бескостные, мускулистые, кальмары движутся, выталкивая воду из мантийной полости. Реактивная сила обеспечивает им скольжение под водой или, как для некоторых представителей семейства оммастрефид, быстрый подъем к поверхности.
Летающие над северо-западной частью Тихого океана кальмары не просто осуществляют прыжок на реактивном толчке, — рассказывают японские исследователи. Поднявшись в воздух, моллюски выдавливают остатки воды, расправляют похожие на крылья плавники и вытягивают щупальца. По оценкам ученых, при такой технике кальмар может за три секунды пролететь более 30 метров, ускользнув при этом от хищников — тунцов или дельфинов.
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