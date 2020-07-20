Внимание: кальмары в воздухе!

Летающие над северо-западной частью Тихого океана кальмары не просто осуществляют прыжок на реактивном толчке, — рассказывают японские исследователи. Поднявшись в воздух, моллюски выдавливают остатки воды, расправляют похожие на крылья плавники и вытягивают щупальца. По оценкам ученых, при такой технике кальмар может за три секунды пролететь более 30 метров, ускользнув при этом от хищников — тунцов или дельфинов.

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