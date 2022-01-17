«Сердце» Земли остывает быстрее, чем мы думали

В то время как температура поверхности и атмосферы нашей планеты колеблется в течение тысячелетий, ее расплавленная внутренняя часть непрерывно охлаждается на протяжении примерно 4,5 миллиарда лет с момента формирования Земли.

Вращающееся, конвекционное динамо глубоко внутри Земли создает огромное магнитное поле, невидимую структуру, которая, по словам ученых, защищает наш мир и позволяет жизни процветать. Кроме того, считается, что мантийная конвекция, тектоническая активность и вулканизм помогают поддерживать жизнь за счет стабилизации глобальных температур и углеродного цикла.

Поскольку внутренняя часть Земли остывает и будет продолжать охлаждаться, это означает, что в конечном итоге она затвердеет, и геологическая активность прекратится. Возможно, это превратит Землю в голую скалу, подобную Марсу или Меркурию. Новое исследование показало, что это может произойти раньше, чем мы полагали.