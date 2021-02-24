Внутри акулы нашли детеныша с «человеческим» лицом: видео

Нурен рассказал, что посмотреть на диковинную находку приходили люди со всей округи. Некоторые соседи предлагали ему продать рыбу, но Абдулла отказался.

«Мой дом был переполнен людьми, которые хотели увидеть акулу. Многие хотели ее купить, но вместо этого я сохраню ее. Думаю, это принесет мне удачу», — заявил Нурен. Это распространенное поверье: вот история другого рыбака, который годами почивал на громадной жемчужине, считая ее собственным талисманом и не подозревая, какие деньги она может ему принести.

Посмотрите, как выглядят «русалочьи кошельки» – и эмбрионы акул, которые в них сидят.