Внутри алмаза нашли неуловимый кристалл из нижней мантии Земли

Древний алмаз, найденный в Ботсване, содержит невиданный ранее минерал, добытый из глубин Земли. Минерал, получивший название давемаоит, открывает уникальное окно в химические процессы глубинных слоев Земли.

Алмаз шириной около четырех миллиметров и весом 81 миллиграмм был добыт в шахте Орапа в Ботстване. В 1987 году торговец драгоценностями продал его ученому из Калифорнийского технологического института, который изучал алмазы, но ни продавец, ни ученый не знали, насколько он особенный.

Алмаз, который сейчас находится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес в Калифорнии, недавно был проанализирован Оливером Чаунером из Университета Невады в Лас-Вегасе. Он ищет в мире так называемые «сверхглубокие алмазы», ​​которые могут рассказать нам о глубоких недрах Земли.

Большинство алмазов образуются на глубине от 120 до 250 километров под землей, но алмазы сверхглубокой разновидности рождаются в нижней мантии Земли, которая начинается в 660 километрах от поверхности.