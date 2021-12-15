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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Во Флориде накормят голодающих ламантинов

Анастасия Баринова
15 декабря 2021
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Фото: David Schrichte/Save the Manatee Club
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Фото: David Schrichte/Save the Manatee Club
Загрязнение окружающей среды оставляет их без пищи.

Представители природоохранных организаций Флориды разработали шаги по спасению ламантинов от голодной смерти. Этот план — экстренный; реализация подобных программ возможна только в случаях, когда представители фауны оказываются на грани исчезновения из-за нехватки ресурсов. В противном случае животные могут привыкнуть и стать зависимыми от людей.

«Идея заключается в том, что вы дадите им ровно столько еды, сколько позволит им пережить эту зиму. И чем дольше это откладывать, тем меньше вероятность успеха»,– морской биолог Патрик Роуз, глава Клуба спасения ламантинов во Флориде.

Ламантины, которых также называют «морскими коровами» из-за их внешнего вида и травоядной диеты, лишились источника пищи после возросшего объема сельскохозяйственных стоков. Богатые азотом удобрения попадают в море, что приводит к бурному росту водорослей на поверхности океана. При этом в глубину вод перестает поступать солнечный свет, и донные водоросли, которыми питаются ламантины, исчезают.

В этом году мертвыми были найдены 1017 ламантинов, и сейчас в акватории Флориды насчитывается менее 8000 особей. План по их спасению включает восстановление морской растительности и увеличение числа моллюсков и устриц, которые фильтруют воду, уменьшая загрязнение. Но в настоящий момент дела настолько плохи, что ламантины вынуждены есть даже корни водорослей, сокращая тем самым их количество в перспективе.

В рамках экстренного плана специалисты кормят ламантинов салатом ромэн: по своим питательным веществам он максимально соответствует морским водорослям и нравится морским коровам.

Однако чиновники напоминают всем любителям природы, что самостоятельно это делать нельзя: кормление диких зверей остается во Флориде незаконным. Таким образом можно не только поставить животных в зависимое положение, но и передать им инфекции.

И даже жертвовать оставшийся в холодильнике салат не нужно: вместо этого можно сделать денежный взнос, и на собранные средства салат будет закупаться у фермеров, чья продукция прошла проверку.

Узнайте о трагической судьбе ламантинов больше.

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