Во Флориде накормят голодающих ламантинов

Ламантины, которых также называют «морскими коровами» из-за их внешнего вида и травоядной диеты, лишились источника пищи после возросшего объема сельскохозяйственных стоков. Богатые азотом удобрения попадают в море, что приводит к бурному росту водорослей на поверхности океана. При этом в глубину вод перестает поступать солнечный свет, и донные водоросли, которыми питаются ламантины, исчезают.

В этом году мертвыми были найдены 1017 ламантинов, и сейчас в акватории Флориды насчитывается менее 8000 особей. План по их спасению включает восстановление морской растительности и увеличение числа моллюсков и устриц, которые фильтруют воду, уменьшая загрязнение. Но в настоящий момент дела настолько плохи, что ламантины вынуждены есть даже корни водорослей, сокращая тем самым их количество в перспективе.

В рамках экстренного плана специалисты кормят ламантинов салатом ромэн: по своим питательным веществам он максимально соответствует морским водорослям и нравится морским коровам.