Во Флориде накормят голодающих ламантинов

Представители природоохранных организаций Флориды разработали шаги по спасению ламантинов от голодной смерти. Этот план — экстренный; реализация подобных программ возможна только в случаях, когда представители фауны оказываются на грани исчезновения из-за нехватки ресурсов. В противном случае животные могут привыкнуть и стать зависимыми от людей.
Ламантины, которых также называют «морскими коровами» из-за их внешнего вида и травоядной диеты, лишились источника пищи после возросшего объема сельскохозяйственных стоков. Богатые азотом удобрения попадают в море, что приводит к бурному росту водорослей на поверхности океана. При этом в глубину вод перестает поступать солнечный свет, и донные водоросли, которыми питаются ламантины, исчезают.
В этом году мертвыми были найдены 1017 ламантинов, и сейчас в акватории Флориды насчитывается менее 8000 особей. План по их спасению включает восстановление морской растительности и увеличение числа моллюсков и устриц, которые фильтруют воду, уменьшая загрязнение. Но в настоящий момент дела настолько плохи, что ламантины вынуждены есть даже корни водорослей, сокращая тем самым их количество в перспективе.
В рамках экстренного плана специалисты кормят ламантинов салатом ромэн: по своим питательным веществам он максимально соответствует морским водорослям и нравится морским коровам.
Однако чиновники напоминают всем любителям природы, что самостоятельно это делать нельзя: кормление диких зверей остается во Флориде незаконным. Таким образом можно не только поставить животных в зависимое положение, но и передать им инфекции.
И даже жертвовать оставшийся в холодильнике салат не нужно: вместо этого можно сделать денежный взнос, и на собранные средства салат будет закупаться у фермеров, чья продукция прошла проверку.
Узнайте о трагической судьбе ламантинов больше.