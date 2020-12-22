Во Флориде предложили есть питонов, чтобы сократить их численность

Темный тигровый питон (Python bivittatus) считается инвазивным видом во Флориде, представляющим серьезную опасность для местной экосистемы. Впервые этих змей обнаружили в штате в 1980-х годах. Предполагается, что рептилии ускользнули от своих владельцев или были выпущены в дикую природу преднамеренно.
Комиссия по сохранению рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) призывала жителей сообщать о любых встречах с питонами официальным лицам или «гуманно убивать» их при возможности.
Программу ликвидации питонов возглавляет Комиссия и Управление водного хозяйства Южной Флориды. На данный момент с помощью программы было ликвидировано более 6000 змей. Однако теперь власти нашли еще одно решение проблемы. Предлагается разрешить употребление питонов в пищу на территории штата. Однако сперва ученые должны подтвердить, что подавать этих рептилий к столу будет безопасно.
FWC совместно с Министерством здравоохранения штата проводит исследования по содержанию ртути в питонах, чтобы определить, можно ли их употреблять в пищу. Если эксперты сделают соответствующие выводы, змеи могут вскоре оказаться в меню ресторанов и на обеденных столах по всему штату.
По словам куратора программы по ликвидации питонов Майка Киркланда, ртуть естественным образом аккумулируется в окружающей среде, и ее высокое содержание можно обнаружить у тех, кто стоит на вершине пищевой цепочки, где как раз находятся питоны.
Донна Калил, которая охотится на питонов, использует купленный в интернете набор для тестирования на ртуть. Убедившись, что мясо змеи безопасно для употребления, она готовит его в скороварке, а также делает из него вяленое мясо.
«Они действительно вкусные, если правильно их готовить. Это замечательный способ привлечь больше людей к делу избавления от питонов в нашей дикой природе. Было бы хорошо, если бы люди охотились и съедали их, но сперва мы должны убедиться, что это безопасно», — говорит Калил.
Калил провела свое детство, ловя и выпуская змейобратно в дикую природу ради забавы. Несмотря на свою любовь к питонам, которых она называет «великолепными существами», она подчеркивает риск, который змеи представляют для дикой природы Флориды, и серьезный ущерб, который они уже нанесли ее экосистеме. Большие питоны могут убить и заглотить даже крупную добычу, и дети – среди потенциальных жертв этих рептилий.
«Они по сути съели всех местных млекопитающих в национальном парке Эверглейдс. Осталось буквально 2-3% кроликов, енотов и опоссумов, поэтому, когда я вижу кролика, я прыгаю от радости. Просто их больше нет из-за питонов», — заключает Калил.
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