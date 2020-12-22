Во Флориде предложили есть питонов, чтобы сократить их численность

Темный тигровый питон (Python bivittatus) считается инвазивным видом во Флориде, представляющим серьезную опасность для местной экосистемы. Впервые этих змей обнаружили в штате в 1980-х годах. Предполагается, что рептилии ускользнули от своих владельцев или были выпущены в дикую природу преднамеренно.

Комиссия по сохранению рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) призывала жителей сообщать о любых встречах с питонами официальным лицам или «гуманно убивать» их при возможности.

Программу ликвидации питонов возглавляет Комиссия и Управление водного хозяйства Южной Флориды. На данный момент с помощью программы было ликвидировано более 6000 змей. Однако теперь власти нашли еще одно решение проблемы. Предлагается разрешить употребление питонов в пищу на территории штата. Однако сперва ученые должны подтвердить, что подавать этих рептилий к столу будет безопасно.

FWC совместно с Министерством здравоохранения штата проводит исследования по содержанию ртути в питонах, чтобы определить, можно ли их употреблять в пищу. Если эксперты сделают соответствующие выводы, змеи могут вскоре оказаться в меню ресторанов и на обеденных столах по всему штату.