Во Флориде спасли ламантина от смерти, выходили его и выпустили в океан

30 апреля на пляже в Палм-Коуст, недалеко от Джексонвилла нашли ламантина, который находился в очень плохом состоянии на грани гибели. Во время первичного осмотра ветеринарный персонал обнаружил «значительные отклонения в его анализе крови», поэтому животное получило немедленное лечение для улучшения низкого уровня глюкозы в крови.
Ламантина, которого назвали Джерард, отправили на реабилитацию в Центр интенсивной терапии ламантинов при зоопарке Джексонвилла, и теперь он готов вернуться в дикую природу.
Когда его нашли ламантин весил 222 килограмма, а теперь — на 52 килограмма больше. Предполагаемый возраст животного составляет 2,5-3 года. Перед тем, как выпустить Джерарда, исследователи из Института Клируотера прикрепили к нему спутниковую метку, чтобы отслеживать его местонахождение и состояние.
Ламантины имеют статус вида, находящегося под угрозой исчезновения. Эти животные страдают от красных приливов, болезней, столкновения с лодками. Также ламантины запутываются в рыболовных сетях, в их желудки попадает мусор, произведенный человеком. Еще одной проблемой, которая была обнаружена недавно, стал недостаток пищи, которую едят ламантины.
Центр интенсивной терапии ламантинов зоопарка в Джексонвилле был открыт в 2017 году. С этого времени там спасли и позаботились о 32 ламантинах.