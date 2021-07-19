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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Во Флориде спасли ламантина от смерти, выходили его и выпустили в океан

National Geographic Россия
19 июля 2021
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Фото: Jacksonville Zoo and Gardens
Теперь ученые будут отслеживать его местонахождение.

30 апреля на пляже в Палм-Коуст, недалеко от Джексонвилла нашли ламантина, который находился в очень плохом состоянии на грани гибели. Во время первичного осмотра ветеринарный персонал обнаружил «значительные отклонения в его анализе крови», поэтому животное получило немедленное лечение для улучшения низкого уровня глюкозы в крови.

Ламантина, которого назвали Джерард, отправили на реабилитацию в Центр интенсивной терапии ламантинов при зоопарке Джексонвилла, и теперь он готов вернуться в дикую природу.

«Как только основные показатели здоровья Джерарда стабилизировались, он почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы начать есть самостоятельно, что стало волнующим моментом. Мы очень рады выпустить Джерарда обратно в его родную среду обитания, в гораздо лучшей форме, чем он был найден», – Мередит Перски, ветеринар зоопарка.

Когда его нашли ламантин весил 222 килограмма, а теперь — на 52 килограмма больше. Предполагаемый возраст животного составляет 2,5-3 года. Перед тем, как выпустить Джерарда, исследователи из Института Клируотера прикрепили к нему спутниковую метку, чтобы отслеживать его местонахождение и состояние.

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Jacksonville Zoo and Gardens Сотрудники зоопарка выпускают Джерарда в дикую природу

Ламантины имеют статус вида, находящегося под угрозой исчезновения. Эти животные страдают от красных приливов, болезней, столкновения с лодками. Также ламантины запутываются в рыболовных сетях, в их желудки попадает мусор, произведенный человеком. Еще одной проблемой, которая была обнаружена недавно, стал недостаток пищи, которую едят ламантины.

Центр интенсивной терапии ламантинов зоопарка в Джексонвилле был открыт в 2017 году. С этого времени там спасли и позаботились о 32 ламантинах.

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