Во Флориде спасли ламантина от смерти, выходили его и выпустили в океан

30 апреля на пляже в Палм-Коуст, недалеко от Джексонвилла нашли ламантина, который находился в очень плохом состоянии на грани гибели. Во время первичного осмотра ветеринарный персонал обнаружил «значительные отклонения в его анализе крови», поэтому животное получило немедленное лечение для улучшения низкого уровня глюкозы в крови.

Ламантина, которого назвали Джерард, отправили на реабилитацию в Центр интенсивной терапии ламантинов при зоопарке Джексонвилла, и теперь он готов вернуться в дикую природу.