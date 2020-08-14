Во рту рыбы случайно нашли паразита, заменившего ей язык

«Понедельники обычно не такие насыщенные. Сегодня утром я обнаружил изоподу, поедающую язык (фиолетовую), на одном из сканированных нами губанов. Эти паразиты прикрепляются к языкам рыб и фактически становятся новым языком ... ужасающе», — написал Эванс.

Биолог изучает эволюционные модели рыб. Больше всего его интересуют черепа рыб, то, как они формируются и какие факторы влияют на их форму. Его текущий проект включает сканирование сотен видов губанов. Это второе по величине семейство рыб, и Эванс создает трехмерные модели их скелетов, чтобы проверить некоторые эволюционные гипотезы.

По словам ученого, на данный момент он просканировал около 200 видов и уже сталкивался с некоторыми сюрпризами. Заметив то, что он изначально принял за кучу насекомых во рту сельди (Olisthops cyanomelas), Эванс увеличил изображение, чтобы рассмотреть его поближе. Ученый понял, что это паразит, однако точно идентифицировать его вид лишь по одному снимку, не удалось.

Одним из самых известных паразитов, поедающих язык, считается Cymothoa exigua, вид ракообразных, обитающих в поверхностных водах Калифорнийского залива у западного побережья Северной Америки. вниз к побережью Эквадора.

Рачок проникает в рыбу через жабры или рот, при помощи семи пар острых коготков прикрепляется к основанию языка рыбы-хозяина и начинает высасывать из него кровь, что приводит к атрофии языка. После этого паразит фактически заменяет собой язык рыбы, Ученые предполагают, что функционально рыба-хозяин может использовать паразита так же, как и свой собственный язык.