Во Вьетнаме найден миниатюрный олень, считавшийся вымершим

В конце прошлого века во Вьетнаме жил удивительный представитель парнокопытных — «вьетнамская мышь-олень», или серебряноспинный оленек Tragulus versicolor из семейства оленьковые. Входящие в эту группу животные известны небольшими размерами: их максимальный рост не превышает 40 см, вес — 15 кг. По высоте они сопоставимы с котами породы мейн-кун. Но серебряноспинный оленек еще меньше: его рост составляет до 25 см, и его можно сравнить в кроликом.

Семейство оленьковые относится к древней, не сильно эволюционировавшей группе животных. По боковым сторонам копыт у них есть своеобразные пальцы, во рту — два крошечных клыка, при этом их пищеварительный тракт устроен достаточно примитивно. Им сложно конкурировать с более развитыми парнокопытными, и на планете осталось очень мало оленьковых, а вьетнамского эндемика не встречали с 1990 года. Даже тогда он был крайне малочисленным: живые особи ученым не попадались, и описание вида было сделано по найденным тушкам.