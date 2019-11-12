Во Вьетнаме найден миниатюрный олень, считавшийся вымершим

В конце прошлого века во Вьетнаме жил удивительный представитель парнокопытных — «вьетнамская мышь-олень», или серебряноспинный оленек Tragulus versicolor из семейства оленьковые. Входящие в эту группу животные известны небольшими размерами: их максимальный рост не превышает 40 см, вес — 15 кг. По высоте они сопоставимы с котами породы мейн-кун. Но серебряноспинный оленек еще меньше: его рост составляет до 25 см, и его можно сравнить в кроликом.
Семейство оленьковые относится к древней, не сильно эволюционировавшей группе животных. По боковым сторонам копыт у них есть своеобразные пальцы, во рту — два крошечных клыка, при этом их пищеварительный тракт устроен достаточно примитивно. Им сложно конкурировать с более развитыми парнокопытными, и на планете осталось очень мало оленьковых, а вьетнамского эндемика не встречали с 1990 года. Даже тогда он был крайне малочисленным: живые особи ученым не попадались, и описание вида было сделано по найденным тушкам.
До недавнего времени предполагалось, что серебряноспинные оленьки вымерли. Они были включены в список «25 самых востребованных» потерянных видов Глобального фонда охраны природы (GWC), что позволило привлечь к ним внимание и найти финансирование на их поиски.
Жителям вьетнамских деревень было рассказано о важности редкого парнокопытного, и в 2017 году из одного населенного пункта, расположенного к юго-востоку от Нячанга, поступила информация о возможных встречах с этим животным. Отправившись на место, ученые установили глубоко в джунглях фотоловушки, проверив результаты через 5 месяцев. Результат превзошел все ожидания: камера запечатлела мышь-оленя. Чтобы убедиться, что нет ошибки и путаницы, биологи добавили еще десятки видеокамер, и первое предположение полностью подтвердилось.
В общей сложности специалистам удалось получить около 2000 кадров с серебряноспинными оленьками. На них присутствует несколько особей, но оценить точные размеры популяции ученые пока не смогли. В любом случае полученные данные позволяют скоординировать усилия по защите вида, почти исчезнувшего с лица Земли.
Во Вьетнаме животные сталкиваются с большим числом угроз: помимо изменения климата и исчезновения среды обитания, опасность представляют проволочные ловушки, которые повсеместно расставляют охотники. Это дало эффект «пустого леса»: вместе с оленьковыми, на грани исчезновения оказалось множество видов.
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