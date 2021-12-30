Вода в Черном море пожелтела: видео

Воды Черного моря в районе Евпатории приобрели необычную желтую окраску. Один из местных жителей предоставил видео, подчеркнув, что на самом деле цвет не такой яркий: здесь он усилен в графическом редакторе. Тем не менее, акватория действительно «пожелтела».
Ученые поясняют, что в этом нет ничего необычного, как нет и повода для паники. Президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко напомнил, что именно эта часть побережья носит имя «Крымские золотые пески». Помимо зернистых песчаных фракций, в их составе присутствуют глина и ил.
В эти дни в Крыму наблюдались сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/с. Во время такого зимнего шторма породы могут подняться со дна, перемешаться и прибиться к берегу, насыщая воду. Когда утихнет шторм, и отложения осядут на дно – вернется и первоначальный цвет.
Несколько лет назад такая же картина наблюдалась в Севастополе. Причины были те же.
Между тем желтая вода может быть обусловлена и техногенными катастрофами – так, как это несколько лет назад произошло в штате Колорадо.