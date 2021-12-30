Вода в Черном море пожелтела: видео

Ученые поясняют, что в этом нет ничего необычного, как нет и повода для паники. Президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко напомнил, что именно эта часть побережья носит имя «Крымские золотые пески». Помимо зернистых песчаных фракций, в их составе присутствуют глина и ил.

В эти дни в Крыму наблюдались сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/с. Во время такого зимнего шторма породы могут подняться со дна, перемешаться и прибиться к берегу, насыщая воду. Когда утихнет шторм, и отложения осядут на дно – вернется и первоначальный цвет.

Несколько лет назад такая же картина наблюдалась в Севастополе. Причины были те же.