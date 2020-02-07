Водитель встретил загадочное мохноногое существо в своей машине: видео

Томми поделился видеороликом в надежде, что ему помогут идентифицировать нежданного гостя – и вскоре это и впрямь произошло. Энтомологи опознали существо как гусеницу моли вида Phobetron pithecium, который относится к семейству слизневидок, или бабочек-мокриц (Limacodidae). По всей видимости, гусеница попала в машину через приоткрытые окна, упав с нависшего над ней дерева.

Личинки моли Phobetron pithecium – пожалуй, одни из самых необычных по своему внешнему виду гусениц. В настоящее время не известно ни одного другого вида, похожего на неё. Эта гусеница имеет шесть пар выростов, густо покрытых волосками – вопреки ее внешности, они не являются ногами и не имеют функционального предназначения, а передвигается личинка с помощью укороченных ножек (которые прячутся под выростами) и присосок.

Обычно выросты находятся в растопыренном состоянии: некоторые из них подняты вверх, другие занимают горизонтальное положение. За такую форму тела личинка даже получила неофициальное название «обезьяний слизняк». Неясно, для чего гусеницам нужны эти выросты, но они могут служить для отпугивания хищников.