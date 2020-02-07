Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Водитель встретил загадочное мохноногое существо в своей машине: видео

Анастасия Крутикова
07 февраля 2020
Screen Shot 2020-02-07 at 13.15.46.png
Фото: Pen News / YouTube
В автомобиль к мужчине в Южной Каролине заползло странное создание. Водитель снял его на видео, пытаясь понять, что оно такое.

Томми Хортман (Tommy Hortman) из города Чарлстон штата Южная Каролина поделился видеороликом непонятного существа, которое заползло в его машину и невозмутимо продвигалось вперед. Оно было покрыто «шерстью» и имело шесть пар ног. Сам Томас назвал его «помесью кальмара и омара из пластилинового мультика». 

«Оно передвигалось медленно и неуклюже. Я понятия не имел, что это такое», – Томми Хортман.

Томми поделился видеороликом в надежде, что ему помогут идентифицировать нежданного гостя – и вскоре это и впрямь произошло. Энтомологи опознали существо как гусеницу моли вида Phobetron pithecium, который относится к семейству слизневидок, или бабочек-мокриц (Limacodidae). По всей видимости, гусеница попала в машину через приоткрытые окна, упав с нависшего над ней дерева. 

Личинки моли Phobetron pithecium – пожалуй, одни из самых необычных по своему внешнему виду гусениц. В настоящее время не известно ни одного другого вида, похожего на неё. Эта гусеница имеет шесть пар выростов, густо покрытых волосками – вопреки ее внешности, они не являются ногами и не имеют функционального предназначения, а передвигается личинка с помощью укороченных ножек (которые прячутся под выростами) и присосок.

Обычно выросты находятся в растопыренном состоянии: некоторые из них подняты вверх, другие занимают горизонтальное положение. За такую форму тела личинка даже получила неофициальное название «обезьяний слизняк». Неясно, для чего гусеницам нужны эти выросты, но они могут служить для отпугивания хищников. 

29617869907_1bdc6ab271_k.jpg
Гусеница Phobetron pithecium
Фото: E.P. Mallory / Flickr.com
4965995830_8e73f7b2c1_k.jpg
Гусеница Phobetron pithecium
Фото: oliver.dodd / Flickr.com
15179297478_fd8bfefcc6_h.jpg
Гусеница Phobetron pithecium
Фото: Fritz Flohr Reynolds / Flickr.com

А вот взрослые особи моли на стадии имаго уже не так примечательны: 

44227407835_cdf57677b3_k.jpg
Donald Hobern / Flickr.com Моль Phobetron pithecium

Почитайте о жестоких личинках австралийских мух-убийц с челюстями, подобными швейцарским ножам.