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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Природа

Водная змея пытается съесть рыбу: фото

Анастасия Баринова
30 мая 2021
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Фото: Connie Larance/North Texas through your lens
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Фото: Connie Larance/North Texas through your lens
Рептилия охотится, свисая с ветвей деревьев.

В Техасе наступил сезон активности змей, и люди встречают их чаще обычного. Одна из местных жительниц поделилась удивительным наблюдением: лежащая в воде змея пытается проглотить крупную рыбу.

Фотографии сделаны на озере Грэм. Женщина поясняет, что заметила движение слева от себя во время прогулки. Она признает, что случайно потревожила рептилию, но она не трогала и тем более не убивала её, а лишь достала фотокамеру.

Специалисты смогли определить вид: это неядовитая водная змея Nerodia rhombifer. Она широко распространена в Техасе и может вырастать до 180 см. Многие змеи питаются птицами, грызунами, насекомыми, растениями и грибами, а в ее рацион в основном входит рыба. В поисках пищи рептилия устраивается на ветвях, нависающих над водоемом, и опускает голову под воду. Молниеносная реакция позволяет ей захватывать проплывающую рыбу, а острые зубы — удерживать ее.

Большинство змей, обитающих в Техасе, не являются ядовитыми; исключением являются гремучие, а также несколько видов гадюк, в числе которых — водяной щитомордник (Agkistrodon piscivorus). N.rhombifer на него очень похожа, но если яд щитомордника для человека опасен, то водная змея практически безвредна. В состоянии стресса она шипит и раздувается, чтобы казаться больше. Нападения на человека могут быть вызваны только попыткой оборониться, и тогда N.rhombifer может нанести зубами болезненный укус.

Вид относится к благополучным и многочисленным, но основной угрозой для него являются люди: путая безобидную змею с ядовитым щитомордником, они убивают ее.

Узнайте о регионах, где чаще всего встречаются ядовитые змеи.

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