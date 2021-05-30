Водная змея пытается съесть рыбу: фото

Большинство змей, обитающих в Техасе, не являются ядовитыми; исключением являются гремучие, а также несколько видов гадюк, в числе которых — водяной щитомордник (Agkistrodon piscivorus). N.rhombifer на него очень похожа, но если яд щитомордника для человека опасен, то водная змея практически безвредна. В состоянии стресса она шипит и раздувается, чтобы казаться больше. Нападения на человека могут быть вызваны только попыткой оборониться, и тогда N.rhombifer может нанести зубами болезненный укус.

Вид относится к благополучным и многочисленным, но основной угрозой для него являются люди: путая безобидную змею с ядовитым щитомордником, они убивают ее.

Узнайте о регионах, где чаще всего встречаются ядовитые змеи.