Водопад Виктория остался без воды

Водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, переживает сильнейший период засухи. Изменение объема падающей воды — явление нормальное: водопад подпитывается реками, мельчающими в сухой сезон (с апреля по сентябрь). Однако в таком масштабе Виктория не пересыхала по крайней мере за минувшие 25 лет.

По словам метеорологов, с окончанием сухого сезона дожди в регион так и не пришли. В результате водопад, имевший расход воды от 1,4 до 14 тыс. м³/с, обмелел наполовину.