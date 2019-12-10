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Природа

Водопад Виктория остался без воды

Анастасия Баринова
10 декабря 2019
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Фото: msjessiemiss0128/Instagram
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Фото: arwens_table/Instagram
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Фото: chasekopecky/Instagram
Это рекордное обмеление за 25 лет.

Водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, переживает сильнейший период засухи. Изменение объема падающей воды — явление нормальное: водопад подпитывается реками, мельчающими в сухой сезон (с апреля по сентябрь). Однако в таком масштабе Виктория не пересыхала по крайней мере за минувшие 25 лет.

По словам метеорологов, с окончанием сухого сезона дожди в регион так и не пришли. В результате водопад, имевший расход воды от 1,4 до 14 тыс. м³/с, обмелел наполовину.

Это несет множество проблем — экономика приграничных стран зависит от «здоровья» водопада: с ним связаны туризм, гидроэнергетика и сельское хозяйство. Местному населению уже требуется продовольственная помощь. При этом тропические леса и другие хрупкие экосистемы по обоим берегам Виктории также страдают, оставшись без воды.

При нормальных условиях дожди, начавшись в октябре, длятся до февраля. Вероятнее всего, осадки все же выпадут, но метеорологи не дают радужных прогнозов: наблюдения последних лет показывают, что сезоны засухи становятся все продолжительнее, и когда-то полноводный водопад становится все менее мощным.

Посмотрите на результаты засухи в Ираке.