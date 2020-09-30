Война приматов: шимпанзе-убийцы против фермеров

«Когда пришел шимпанзе, я обрабатывала сад», – вспоминала Нтегека Семата в начале 2017 года. В саду с ней было четверо малышей: за ними приходилось присматривать, не отрываясь от тяжелой полевой работы. Стоило ей отвернуться, чтобы сделать глоток воды, как обезьяна схватила двухлетнего мальчика за руку и понеслась прочь. На крики ребенка сбежалась вся деревня, соседи бросились в погоню. Но животное было сильным и грубым и насмерть покалечило ребенка. «Зверь сломал ему руку, разбил голову, разорвал живот и вырвал почки», – рассказывает Семата. Затем, закидав растерзанное тело травой, обезьяна убежала. Муджуни умер по дороге в больницу.

И люди, и шимпанзе все еще чувствуют себя неуютно в Кьямаджаке. Нападения на детей продолжались: по меньшей мере трое погибли, а еще в шести случаях дети едва спаслись или получили увечья. Похоже, что основной причиной тому стало сокращение естественной для животных среды обитания на западе Уганды. Не включенные в национальные парки и резерваты леса вырубаются на древесину и дрова, а затем превращаются в сельскохозяйственные угодья.

Кьямаджака входит в район Кагади, простирающийся к востоку от озера Альберт и гор Рувензори. В этом и соседних районах население растет, и ландшафт меняется очень быстро. Плодородная вулканическая почва привлекает все больше семей, которые на маленьких частных делянках в основном растят кукурузу, маниок и фрукты, небольшой доход также приносят посадки табака, кофе, сахарного тростника и риса.