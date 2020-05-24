Волки умеют анализировать действия людей и собак

Волки и собаки имеют общие гены, однако учёным до сих пор точно не известно, каким образом произошло «одомашнивание» волков и превращение их в собак. Согласно наиболее распространённой гипотезе, первыми приручёнными предками современных собак 18 тысяч лет назад стали европейские серые волки, чья популяция до наших дней не дожила. Открытым также остаётся вопрос, научились ли собаки своим социальным навыкам у человека, либо же люди развивали эту уже имеющуюся у животных способность. Исследовательская группа из Университета ветеринарии в Вене провела серию экспериментов в австрийском научном центре Ernstbrunn. Их результаты если не ответили на все вопросы, то сделали значительный шаг в этом направлении. В опытах участвовало 11 североамериканских волков и 14 собак. Все животные имели возраст от 5 до 7 месяцев и были выращены в неволе. Учёные изучали реакцию зверей, на глазах у которых кто-либо прятал пищу. Выяснилось, что волки, как и собаки, в два-четыре раза чаще находили еду в случае, если они наблюдали процесс её припрятывания. Таким образом, животные полагаются не только на своё чутьё, но и способны анализировать действия окружающих. При этом волки проводят достаточно серьёзный анализ: если пищу прятал человек, хищники отправлялись за ней, но если приманку зарывала собака – волки утрачивали свой интерес. А для собак этот фактор не был важен: они забирали пищу, спрятанную другим псом. Исследователи истолковали эту разницу в поведении следующим образом: для волков собаки в данном случае выступают своего рода «тестерами». Если собака не стала есть пищу – возможно, её качество не достаточно хорошо. Собаки же эти вопросы для себя не поднимают и отправляются за приманкой независимо от того, кто её припрятал. На основании серий этих опытов ученые заявляют, что волки обладают хорошими социальными и аналитическими навыками. У них, как и у предков собак, есть способность обучаться у представителей других видов. Именно эта способность позволила предкам собак научиться понимать людей. Ранее же считалось, что она является приобретённой, выработанной в процессе общения с человеком.