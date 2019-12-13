Восьмилапая хватка: орлан в объятиях осьминога

Осьминоги — ловкие и умелые хищники; они могут охотиться на пернатых, но обычно это чайки и другие не очень большие птицы. Для белоголового орлана, прилетевшего на мелководье за рыбой, осьминог — тоже слишком крупная добыча. Если в лапы орлана попадает непомерно тяжелая добыча, он не может взлететь, а в воде он может погибнуть от переохлаждения. Поэтому пути осьминогов и орланов, как правило, не пересекаются — у каждого есть сфера своих интересов.

Каким образом произошла данная встреча, не понятно. Возможно, орлан, привлеченный ярким цветом моллюска, решил схватить его, но тот дал отпор и попытался уплыть с «грузом» в океан.

В любом случае, ни один из участников схватки не останется голодным: события разворачивались в районе рыбной фермы Mahatta West, и оба хищника легко найдут себе пропитание.

Посмотрите, как осьминог использует медузу в качестве оружия.