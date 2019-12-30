Впервые измерена скорость реакции соколиного зрения

Разница в скорости восприятия объясняется их образом жизни. Сапсаны — самые быстрые из птиц. Обнаружив добычу, они направляются к ней, развивая в контролируемом падении скорость свыше 320 км/ч — это сопоставимо с разгоном автомобилей на «Формуле-1». Балобан не нападает на свою жертву с большой высоты — основной его добычей являются голуби и суслики, к которым он подлетает горизонтально. А канюки добывают еще более неспешных грызунов или греющихся на солнце ящериц, поэтому и спешить им некуда.

Подводя итоги исследования, ученые надеются, что эти знания помогут улучшить условия содержания птиц в неволе. Кроме того, это позволяет проследить эволюционный путь пернатых: природа наделила их тем типом зрения, который и требуется для удовлетворения их физиологических потребностей.