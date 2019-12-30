Впервые измерена скорость реакции соколиного зрения

Хищные птицы, в особенности соколиные (Falconidae) и ястребиные (Accipitridae), имеют необыкновенно острое зрение, помогающее им высматривать жертву с большого расстояния.
При этом скорость работы их зрительного аппарата никто ранее точно не замерял. Эту задачу поставили перед собой ученые из Лундского университета (Швеция). Для экспериментов они взяли двух соколов: сапсана (Falco peregrinus) и балобана (Falco cherrug), а ястребов представлял пустынный канюк (Parabuteo unicinctus). Скорость их зрения определялась по реакции на быстро вспыхивавшие и гаснувшие на экране точки. Канюки перестали различать две отдельные вспышки при частоте мигания в 77 Гц, балобаны — 102 Гц, сапсаны — 129 Гц.
Разница в скорости восприятия объясняется их образом жизни. Сапсаны — самые быстрые из птиц. Обнаружив добычу, они направляются к ней, развивая в контролируемом падении скорость свыше 320 км/ч — это сопоставимо с разгоном автомобилей на «Формуле-1». Балобан не нападает на свою жертву с большой высоты — основной его добычей являются голуби и суслики, к которым он подлетает горизонтально. А канюки добывают еще более неспешных грызунов или греющихся на солнце ящериц, поэтому и спешить им некуда.
Подводя итоги исследования, ученые надеются, что эти знания помогут улучшить условия содержания птиц в неволе. Кроме того, это позволяет проследить эволюционный путь пернатых: природа наделила их тем типом зрения, который и требуется для удовлетворения их физиологических потребностей.