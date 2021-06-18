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Природа

Как спит белая акула: видео

Анастасия Баринова
18 июня 2021
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Фото: Terry Goss/Wikipedia
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Фото: Elias Levy/Flickr.com
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Фото: Lwp Kommunikacio/Flickr.com
В 2016 году спящая белая акула впервые попала на видео. Исследователи сняли самку этой крупной хищной рыбы в акватории карибского острова Гуадалупе.

Видео было создано в рамках программы Shark Week на канале Discovery. Эксперты подчеркивают, что ранее никому не удавалось застигнуть белую акулу в момент ее сна. Рыба не прекращает плавать даже в это время: если бы она остановилась, вода прекратила бы проходить через ее жабры, и она не смогла бы дышать.

Средняя скорость, с которой акула плыла во сне, составляла около 23 километров в час. ScienceAlert отмечает, что существует несколько видов акул, способных спать без движения, но белая не относится к их числу.

Белая акула, или большая белая акула, или акула-людоед, или кархародон (Carcharodon carcharias) встречается в поверхностных прибрежных и открытых водах всех океанов Земли (кроме Северного Ледовитого). Она является одной из самых больших хищных рыб на Земле. Самки крупнее самцов и в среднем вырастают до 4,6-4,8 м в длину, хотя иногда встречаются акулы длиной более 5 метров. Продолжительность жизни этой рыбы оценивается приблизительно в 27 лет.

Белые акулы относятся к исчезающим видам: по состоянию на 2010 год на Земле осталось около 3500 особей. В настоящее время они находятся под охраной закона в водах ЮАР, Намибии, Израиля, Мальты, Австралии и некоторых штатов США.

Посмотрите, как большая белая акула украла у людей рыбу.

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