Как спит белая акула: видео

Видео было создано в рамках программы Shark Week на канале Discovery. Эксперты подчеркивают, что ранее никому не удавалось застигнуть белую акулу в момент ее сна. Рыба не прекращает плавать даже в это время: если бы она остановилась, вода прекратила бы проходить через ее жабры, и она не смогла бы дышать.
Средняя скорость, с которой акула плыла во сне, составляла около 23 километров в час. ScienceAlert отмечает, что существует несколько видов акул, способных спать без движения, но белая не относится к их числу.
Белая акула, или большая белая акула, или акула-людоед, или кархародон (Carcharodon carcharias) встречается в поверхностных прибрежных и открытых водах всех океанов Земли (кроме Северного Ледовитого). Она является одной из самых больших хищных рыб на Земле. Самки крупнее самцов и в среднем вырастают до 4,6-4,8 м в длину, хотя иногда встречаются акулы длиной более 5 метров. Продолжительность жизни этой рыбы оценивается приблизительно в 27 лет.
Белые акулы относятся к исчезающим видам: по состоянию на 2010 год на Земле осталось около 3500 особей. В настоящее время они находятся под охраной закона в водах ЮАР, Намибии, Израиля, Мальты, Австралии и некоторых штатов США.
Посмотрите, как большая белая акула украла у людей рыбу.