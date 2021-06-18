Как спит белая акула: видео

Видео было создано в рамках программы Shark Week на канале Discovery. Эксперты подчеркивают, что ранее никому не удавалось застигнуть белую акулу в момент ее сна. Рыба не прекращает плавать даже в это время: если бы она остановилась, вода прекратила бы проходить через ее жабры, и она не смогла бы дышать.

Средняя скорость, с которой акула плыла во сне, составляла около 23 километров в час. ScienceAlert отмечает, что существует несколько видов акул, способных спать без движения, но белая не относится к их числу.