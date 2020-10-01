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Природа

Впервые обнаружена змея, потрошащая жертву перед съедением

National Geographic Россия
01 октября 2020
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Фото: Winai Suthanthangjai
Обычно эти пресмыкающиеся проглатывают добычу целиком.

В то время как большинство змей проглатывают свою добычу целиком, у змеи кукри (Oligodon fasciolatus) была обнаружена жуткая привычка съедать внутренности еще живой жертвы. 

Во время исследования относительно небольших азиатских змей кукри в Таиланде, датско-тайская исследовательская группа под руководством Хенрика Брингсё задокументировала три случая, когда змея использовала свои увеличенные задние верхнечелюстные зубы, чтобы разрезать брюшко большой ядовитой жабы.

Затем змея погружалась всей головой прямо внутрь жертвы и вытаскивала органы один за другим, пока жаба была еще жива. Во время этих кровавых нападений жабы изо всех сил пытались убежать, чтобы не быть выпотрошенными заживо, но во всех случаях это было напрасно. Атаки могли длиться до нескольких часов, в зависимости от органов, которые змея извлекала первыми.

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Ученые зафиксировали змею кукри, потрошащую жабу Duttaphrynus melanostictus
Фото: Winai Suthanthangjai
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Взрослая змейка кукри глотает детеныша большой азиатской черно-пятнистой жабы
Фото: Winai Suthanthangjai

Во всех трех случаях в качестве жертвы выступала довольно распространенная азиатская чернопятнистая жаба (Duttaphrynus melanostictus), которая известна тем, что выделяет мощный токсин из своих выступающих околоушных желез, расположенных на шее и по всей спине. 

Ученые предположили, что змеи могли использовать столь изощренный метод нападения, чтобы избежать отравления или из-за большого размера жаб. В четвертом наблюдаемом случае змея кукри напала на более мелкую особь того же вида жаб и на этот раз проглотила ее целиком. Исследователям предстоит выяснить были ли мелкие жабы менее токсичны, или же у Oligodon fasciolatus есть иммунитет к яду Duttaphrynus melanostictus. 

«В настоящее время мы не можем ответить ни на один из этих вопросов, но мы продолжим наблюдать и сообщать об этих удивительных змеях в надежде, что мы раскроем дальнейшие интересные аспекты их биологии», — Хенрик Брингсё.

«Возможно, вам будет приятно узнать, что змеи кукри, к счастью, безвредны для людей. Однако я бы не рекомендовал, чтобы вас укусила одна из них. Дело в том, что они могут наносить большие раны, которые кровоточат в течение нескольких часов, из-за антикоагулянтов, который эти змеи вводят в кровоток жертвы. Их зубы предназначены для того, чтобы наносить порезы, а не проколы, так что ваш палец будет ощущаться как будто разрубленный», — пояснил ученый. 

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