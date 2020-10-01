Впервые обнаружена змея, потрошащая жертву перед съедением

В то время как большинство змей проглатывают свою добычу целиком, у змеи кукри (Oligodon fasciolatus) была обнаружена жуткая привычка съедать внутренности еще живой жертвы.

Во время исследования относительно небольших азиатских змей кукри в Таиланде, датско-тайская исследовательская группа под руководством Хенрика Брингсё задокументировала три случая, когда змея использовала свои увеличенные задние верхнечелюстные зубы, чтобы разрезать брюшко большой ядовитой жабы.

Затем змея погружалась всей головой прямо внутрь жертвы и вытаскивала органы один за другим, пока жаба была еще жива. Во время этих кровавых нападений жабы изо всех сил пытались убежать, чтобы не быть выпотрошенными заживо, но во всех случаях это было напрасно. Атаки могли длиться до нескольких часов, в зависимости от органов, которые змея извлекала первыми.