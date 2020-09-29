Впервые обнаружены организмы, питающиеся вирусами

Вирусы можно найти в любых уголках земли, от верхних слоев атмосферы до глубин океана. И кажется удивительным, что до сих пор не было известно об организмах, которые бы использовали в качестве пищи столь внушительную и питательную биомассу.

К настоящему времени было известно о существовании вирусов, которые эволюционировали, чтобы конкурировать с другими вирусами, лишая их органических строительных белков. Но до сих пор не было убедительных доказательств того, что какой-либо организм поглощает и переваривает частицы вириона для получения энергии или элементарных питательных веществ.

Группа исследователей во главе с Рамунасом Степанаускасом из Лаборатории наук об океане Бигелоу в Ист-Бутбей (штат Мэн, США) взяла пробы морской воды на двух участках: на северо-западе Атлантического океана в заливе Мэн в июле 2009-го, а также в Средиземном море, у побережья испанской Каталонии, в январе и июле 2016-го.

Они использовали современные инструменты одноклеточной геномики для секвенирования общей ДНК от 1698 особей протистов из образцов воды и для создания индивидуальных геномных библиотек этих организмов.

Многие из последовательностей, как и следовало ожидать, принадлежали самим организмам. Около половины библиотек, проанализированных из средиземноморского образца, содержали последовательности, связанные с бактериями, которые, вероятно, были съедены планктоном. Для образцов, взятых из залива Мэн, эта цифра составляла примерно 19%.