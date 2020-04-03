Впервые за 23 года Минприроды обновило Красную книгу
2 апреля Минюст России зарегистрировал приказы Минприроды России об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и порядок ведения Красной Книги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом. По правилам, ее пересмотр должен проводиться раз в 10 лет, но на протяжении всего этого времени эксперты не могли прийти к единому мнению относительно списка видов. В 2019 году по поручению главы Минприроды России комиссия экспертов была обновлена, и обсуждение стало более конструктивным. В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам в Список занесено 43 новых объекта: это 29 видов птиц и 14 видов млекопитающих.
Среди животных, впервые попавших в Красную книгу РФ — сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя и кодарский подвид снежного барана. Также список пополнила дальневосточная популяция косатки (Orcinus orca). Это морское млекопитающее из инфраотряда китообразных парвотряда зубатых китов семейства дельфиновых.
По названию его часто путают с птицей — касаткой, или деревенской ласточкой (Hirundo rustica). Эта маленькая перелетная птица живет в Европе, Азии, Африке и Америке. Этим пернатым ничто не угрожает, в отличие от другой птицы с похожим именем: на грани уязвимого положения находятся другие касатки, которых также называют косатками или косатыми селезнями (Mareca falcata). В данном случае это представители семейства утиных (лат. Anatidae), и они стали одним из видов, пополнивших обновленную Красную книгу России.
В числе других пернатых в этом списке — чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь и другие.
Узнайте о выживших — какие виды получилось сохранить в 2019 году.