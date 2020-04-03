Впервые за 23 года Минприроды обновило Красную книгу

2 апреля Минюст России зарегистрировал приказы Минприроды России об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и порядок ведения Красной Книги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом. По правилам, ее пересмотр должен проводиться раз в 10 лет, но на протяжении всего этого времени эксперты не могли прийти к единому мнению относительно списка видов. В 2019 году по поручению главы Минприроды России комиссия экспертов была обновлена, и обсуждение стало более конструктивным. В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам в Список занесено 43 новых объекта: это 29 видов птиц и 14 видов млекопитающих.

Среди животных, впервые попавших в Красную книгу РФ — сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя и кодарский подвид снежного барана. Также список пополнила дальневосточная популяция косатки (Orcinus orca). Это морское млекопитающее из инфраотряда китообразных парвотряда зубатых китов семейства дельфиновых.