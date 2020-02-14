Впервые за всю историю наблюдений температура в Антарктиде превысила 20°C

Температура 20,75°С зарегистрирована бразильскими учеными на острове Сеймур 9 февраля. Эти данные должны быть проверены Всемирной метеорологической организацией и, в случае их подтверждения, будет зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений в Антарктиде.

Предыдущий рекорд — 19,8°С — был зафиксирован в январе 1982 года на острове Сигни. Для континентальной Антарктиды рекорд равняется 18,3 градусам. Он был установлен на прошлой неделе, 6 февраля, на аргентинской исследовательской станции Эсперанса.

Ученые, собирающие данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как «невероятный и ненормальный».