Впервые за всю историю наблюдений температура в Антарктиде превысила 20°C
Температура 20,75°С зарегистрирована бразильскими учеными на острове Сеймур 9 февраля. Эти данные должны быть проверены Всемирной метеорологической организацией и, в случае их подтверждения, будет зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений в Антарктиде.
Предыдущий рекорд — 19,8°С — был зафиксирован в январе 1982 года на острове Сигни. Для континентальной Антарктиды рекорд равняется 18,3 градусам. Он был установлен на прошлой неделе, 6 февраля, на аргентинской исследовательской станции Эсперанса.
Ученые, собирающие данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как «невероятный и ненормальный».
По данным ООН, прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений, а 2019 год уступил только рекордно жаркому 2016 году.
26 июля 2019 года был установлен еще один аномальный рекорд: температура воздуха в Арктике прогрелась до 34,8 градусов по Цельсию.