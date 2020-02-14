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Природа

Впервые за всю историю наблюдений температура в Антарктиде превысила 20°C

14 февраля 2020
Южные морские слоны, Остров Ливингстон, Южные Шетландские острова, Антарктида
Южные морские слоны на острове Ливингстон, Южные Шетландские острова (Антарктида)
Фото: Вадим Балакин
Рекорд зафиксирован на острове Сеймур.

Температура 20,75°С зарегистрирована бразильскими учеными на острове Сеймур 9 февраля. Эти данные должны быть проверены Всемирной метеорологической организацией и, в случае их подтверждения, будет зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений в Антарктиде.

Предыдущий рекорд — 19,8°С — был зафиксирован в январе 1982 года на острове Сигни. Для континентальной Антарктиды рекорд равняется 18,3 градусам. Он был установлен на прошлой неделе, 6 февраля, на аргентинской исследовательской станции Эсперанса.

Ученые, собирающие данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как «невероятный и ненормальный».

«Мы наблюдаем тенденцию потепления на многих объектах, которые отслеживаем. И мы никогда не видели ничего подобного», – бразильский ученый Карлос Шефер.

По данным ООН, прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений, а 2019 год уступил только рекордно жаркому 2016 году.

26 июля 2019 года был установлен еще один аномальный рекорд: температура воздуха в Арктике прогрелась до 34,8 градусов по Цельсию.