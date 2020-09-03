Вредефорт – крупнейший метеоритный кратер Земли

Расположенный в Йоханнесбурге (ЮАР) ударный кратер Вредефорт является самым большим на Земле. Этот кратер диаметром около 300 километров занимает 6% площади ЮАР.

Изначально ученые предполагали, что этот кратер образовался в результате взрыва древнего вулкана. Однако в 1990 году им удалось выяснить, что Вредефорт образовался после падения одного из крупнейших астероидов, когда-либо соприкасавшихся с нашей планетой! По оценкам исследователей, его диаметр составлял около 10 километров.

Впрочем, следует отметить, что в скором времени Вредефорт может уже не быть самым крупным ударным кратером на Земле. Ведь в районе Земли Уилкса (Антарктида) находится геологическое образование, которое может оказаться гигантским метеоритным кратером диаметром 500 км! Но поскольку оно расположено под ледяным щитом Антарктиды, прямое его исследование невозможно. Поэтому на сегодняшний день точно не ясно, является ли это формирование ударным кратером или нет.

Считается, что Вредефорту около 1,9 млрд. лет, что делает его одним из древнейших ударных кратеров на Земле. Сегодня в центре него находятся три города и озеро.

А в России самым большим ударным кратером является Карский кратер, который находится на Югорском полуострове, на берегу залива Байдарацкая губа. Его диаметр составляет 120 км.

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